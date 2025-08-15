総合格闘家でUFCフライ級15位の朝倉海が14日（日本時間15日）、自身のYouTube「ほのぼのかいちゃんねる」を更新。同級11位ティム・エリオット（米国）と対戦する16日（同17日）に控えた「UFC319」のメディアデーの様子を公開した。



■「今回はラフにいきます」と宣言

朝倉は「UFC319」のメディアデーに参加。サイン対応やインタビューを順調にこなす舞台裏を公開した。

メディアデー1日目には、取材対応をしていたホテルのトイレで対戦相手のエリオットと遭遇する“ハプニング”も。トイレ前で待機していたセコンド陣は大慌てだったが、当の朝倉は「すれ違った時に気付いた」と落ち着いた様子だった。

メディアデー前に朝倉は「今回はラフにいきます」と宣言。「気合いを入れすぎず。前回はタイトル戦だったので、もうすべてに気合いを入れまくっていたけど、今回は試合で見せますので」とし、2024年12月に現王者アレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）に挑戦したデビュー戦との違いを述べ、UFC第2戦は試合に全集中する姿勢を強調した。

2日間のメディアデーを終えた朝倉は「（疲れは）全然大丈夫。前回のタイトル戦の量を経験してるから……1／5くらいよ。タイトル戦はマジで別格。だいぶ楽だった」と余裕を見せた。