38歳・高橋愛、美脚際立つライブ参戦コーデを披露「お洋服かわいすぎるし似合ってます」「ええ！いたんですね！」
元モーニング娘。でタレントの高橋愛（38）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。9日、10日の2日間にわたって、東京ドームで開催された、韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に参戦したことを報告し、美脚が際立つコーデを披露した。
【写真】東京ドームで美脚際立つライブ参戦コーデを披露した高橋愛
高橋は「はじめて @smtown のコンサートに行ってきたら アーティストの皆さんがほんっとに素晴らしくて感動して 早速WayVにハマりました。かっこいい もちろん、リクが1番だけどね あと、マークさん はぁ、カッコよかった」とつづり、東京ドームの外周で撮影された写真をアップ。
この投稿にファンからは「ええ！いたんですね！WayVかっこよかったですよね ぜひハマりましょう！もっともっと最高な曲がたくさんあります」「愛ちゃんいたんですかー!?リクちゃん最高でしたね」「お洋服かわいすぎるし似合ってます 私も初めて行きましたー!!やっぱりりくちゃんが1番です」「コーディネートかわいい」「あいちゃんもWayVハマるなんて、、ぜひ日本ツアー見にきてください!!」などの反響が寄せられている。
