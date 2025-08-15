13時の日経平均は513円高の4万3163円、ＳＢＧが162.07円押し上げ 13時の日経平均は513円高の4万3163円、ＳＢＧが162.07円押し上げ

15日13時現在の日経平均株価は前日比513.78円（1.20％）高の4万3163.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は716、値下がりは835、変わらずは67。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を162.07円押し上げている。次いでファストリ <9983>が72.12円、ソニーＧ <6758>が24.65円、東エレク <8035>が20.26円、レーザーテク <6920>が18.17円と続く。



マイナス寄与度は12.93円の押し下げでクレセゾン <8253>がトップ。以下、電通グループ <4324>が12.83円、トレンド <4704>が2.57円、ベイカレント <6532>が2.38円、塩野義 <4507>が2.33円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は銀行で、以下、非鉄金属、保険、電気・ガスと続く。値下がり上位には水産・農林、金属製品、倉庫・運輸が並んでいる。



※13時0分0秒時点



株探ニュース

