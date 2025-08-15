全中バレーの組み合わせが決定！【全中バレー2025】
12日（火）、第55回全日本中学校バレーボール選手権大会（全中バレー）の抽選会が行われ、予選グループ戦の組み合わせが決定した。
今年の全中バレーは8月17日（日）に開幕。長崎県大村市体育文化センターシーハットおおむらで実施される。初日は開会式のみが行われ、18日（月）にグループ戦が、19日（火）に決勝トーナメントの1回戦から準々決勝が、最終日となる20日（水）に準決勝と決勝が行われる。
女子は2024年大会で優勝し、今大会で6連覇を目指す大阪の金蘭会が6組へと入った。男子は2024年大会で20年振りの全国制覇を果たした東京の安田学園は出場とならず、今大会は東京から駿台学園、南六郷、サレジオ、volare北多摩の4校が出場する。
⬛︎女子予選グループ戦組み合わせ
▼1組
聖和女子学院中学校（長崎）
共栄学園中学校（東京）
A-smileバレーボールクラブ（静岡）
摺河学園姫路女学院中学校（兵庫）
▼2組
大阪学芸高等学校附属中学校（大阪）
山形市立第六中学校（山形）
久留米市立宮ノ陣中学校（福岡）
駿台学園中学校（東京）
▼3組
八王子実践中学校（東京）
V.C.BRAVE（奈良）
札幌大谷中学校（北海道）
諫早市立諫早中学校（長崎）
▼4組
広島市立祇園東中学校（広島）
蓮田市立蓮田中学校（埼玉）
尚学館中学校（宮崎）
高松市立香川第一中学校（香川）
▼5組
文京学院大学女子中学校（東京）
釧路市立鳥取中学校（北海道）
古川学園中学校（宮城）
和歌山信愛中学校（和歌山）
▼6組
東京立正中学校（東京）
日南学園中学校（宮崎）
富山市立新庄中学校（富山）
金蘭会中学校（大阪）
▼7組
大妻嵐山中学校（埼玉）
就実中学校（岡山）
山形市立第三中学校（山形）
西遠女子学園中学校（静岡）
▼8組
Little Crown（静岡）
ガロンズ夢王（長野）
藤沢市立鵠沼中学校（神奈川）
松山東雲中学校（愛媛）
▼9組
郡山市立大槻中学校（福島）
山口市立徳地中学校（山口）
新潟中之口VC（新潟）
Vigare大分（大分）
⬛︎男子予選グループ戦組み合わせ
▼1組
札幌大谷中学校（北海道）
和歌山市立高積中学校（和歌山）
都城市立妻ケ丘中学校（宮崎）
サレジオ中学校（東京）
▼2組
松山市立鴨川中学校（愛媛）
宇陀市立菟田野中学校（奈良）
大田区立南六郷中学校（東京）
長崎南山中学校（長崎）
▼3組
Isahaya United Kings（長崎）
盛岡市立下小路中学校（岩手）
浜松修学舎中学校（静岡）
榛東村立榛東中学校（群馬）
▼4組
AEGIS（千葉）
熊本市立錦ケ丘中学校（熊本）
浜松市立高台中学校（静岡）
PROGRESS倉敷（岡山）
▼5組
金ケ崎町立金ケ崎中学校（岩手）
西原町立西原中学校（沖縄）
高川学園中学校（山口）
NEX WAY SC BOARS（長野）
▼6組
白山市立光野中学校（石川）
日本航空高等学校附属中学校（山梨）
横手市立横手南中学校（秋田）
昇陽中学校（大阪）
▼7組
大元グランツ（岡山）
酒田市立第四中学校（山形）
駿台学園中学校（東京）
伊丹市立荒牧中学校（兵庫）
▼8組
IZULU U14バレーボールクラブ（静岡）
富士見市立西中学校（埼玉）
小布施クラブ（長野）
清風中学校（大阪）
▼9組
嘉麻市立嘉穗中学校（福岡）
香川アンフィニクラブ（香川）
volare北多摩（東京）
北海道イエロースターズU15（北海道）