Number_iの平野紫耀（28）が14日深夜放送の「Number_iのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。最近ハマっていることについて語った。

最近ハマっていることを聞かれた平野は「僕もバイクは凄い好きだから自分でいじったり、おじさん友達ともする」とした上で、「最近でいうと僕はシャワーヘッド」と告白。

「“このシャワーヘッドも使ってみたいな”“このシャワーヘッドも使ってみたいな”って思って、気づいたら6個集まってるのよ。家にシャワーヘッド」と明かし、「聞いたことないよ。6個集まってるの」とツッコまれた。

平野は「洗面所の棚を開けると5個入っている状態」と説明。それぞれに用途があるといい、「きょうちょっと柔らかくシャワーに当たりたいな、ちょっと傷つくことあったな、温かい柔らかいお湯に包まれたいなって時はすっごい細いふわふわしたシャワーだったり。きょうちょっと寒いから暖まって出たいなって日は、まとまったお湯が出るシャワーヘッドとか。1個のシャワーヘットでも3種類くらい変化できるやつとか。それを体験しているうちに3日に1回くらい変えたくなっちゃう」と話した。