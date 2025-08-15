【GUバッグ】がコスパ天才級！ 2,990円以下で買える♡「シャレ見えアイテム」

トレンド感と実用性を両立しながら、夏の1軍として活躍しそうな高コスパなバッグを【GU（ジーユー）】で発見！ 洗練された横型シルエットのボストンバッグや、クシュっとギャザーをきかせた大人可愛いショルダーバッグなど、見逃せないラインナップをご紹介。2,990円以下のプチプラながらもコーデを格上げできそうなシャレ見えバッグは、一度使うと手放せなくなるかも。

コーデの鮮度アップが狙えるボストンバッグ

【GU】「ワイドボストンバッグ」\2,990（税込）

今季のトレンドアイテムとして注目のボストンバッグは、持つだけでコーデの鮮度がアップ！ 美しい横型のフォルムやなめらかなレザー調の素材、インパクトのある赤色など、プチプラながらも存在感を放ちます。公式サイトによると「500mlのペットボトルが入る」とのことで、しっかりと収納力もあるのが嬉しいポイント。デザイン性も実用性も備わっており、お値段以上の価値を感じられそうです。

クシュっと可愛いギャザーがコーデのワンポイントに

【GU】「ダンプリングバッグ」\1,990（税込）

クシュクシュとギャザーを寄せた可愛らしいフォルムで、コーデがパッと華やぎそうなバッグ。今季のトレンドカラーである上品なブラウンも、オシャレ見えをサポートします。ダブルファスナーで使い勝手が良いのはもちろん、「タブレットが入る」（公式サイトより）と収納力も申し分なさそう。秋口まで使いやすいカラーのバッグは、コスパ重視の大人女性必見です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M