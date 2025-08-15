8月6日。広島は80回目の原爆の日を迎えた。

その広島を描いた絵本『やくそく ぼくらはぜったい戦争しない』。作者は『ズッコケ三人組』シリーズなどを手掛け、2021年に亡くなった作家・那須正幹さんである。

今年、ポプラ社から刊行されたこの絵本は那須さんが亡くなった後に公表された「遺稿」とも言える原稿から作られた。

自身も3歳の時に広島で被爆し、多くの作品や講演などで戦争の悲惨さや平和の大切さを訴えてきた那須さん。

遺作となったこの絵本には、どんなメッセージが込められているのだろうか。絵本の作画を担当した絵本作家の武田美穂さんは、次のように説明する。

「より小さな方に命の大切さとか、戦争っていうことをしちゃいけない。なぜならば、命が大切なんだという根源的なところを、すごく優しく噛み砕いて作った本だと思います」（絵本作家・武田美穂さん、以下同）

お話の舞台は現代の広島。原爆で肉親を亡くし、ひとりぼっちで大きくなった「ばあちゃん」との交流を、中学生の孫・ヒロシくんの目線で描いている。

「人の心や人を大事にしようって、やっぱりそういうところから。人を大事にすることが第一歩で。そういう人たちは戦争なんてしないんですよ。そういうことが伝えたくて」

武田さんは、戦後50年には那須さんとコンビを組み『ねんどの神さま』という絵本を制作するなど、長年の交流があった。那須さんからは自身が被爆した時の話も聞いたという。

「板切れ一枚で生死が分かれたっていう話をなさってて。板切れのこっち側に那須さんはいた。でも向こうにいる人は死んじゃってた。そういう話をするときには非常に怖いお顔で話してました。『本当に戦争なんてくだらないからしちゃいけない』って何度も何度も私は那須さんの口から聞いています」

被爆する前の子どもの頃に戻ってしまったかのような「ばあちゃん」との穏やかな日常を通じ、中学生のヒロシくんは「ぼくらはぜったい戦争なんかしない」と決意する。

実はこの絵本の原稿は、もともと歌詞として書かれたものだった。「ばあちゃんの詩」というタイトルが付けられたこの原稿が公になったのは那須さんが亡くなった後のことである。

亡くなる前に那須さんが語ったこと

原稿を保管していた山本さんは、次のように話す。

「まさに、那須先生からの遺言であったり、那須先生自身に代わってこの絵本が語ってくれる」（広島市文化財団・山本真治さん、以下同）

那須さんに作詞を依頼したのも山本さんだった。

「2015年の被爆70年に向けて、広島にゆかりのある作家や作曲家の方に依頼して“ヒロシマの音楽”を作っていくということをやっていたんですね。那須先生は作詞とかやったことないんだけど『広島のためだから引き受けましょう』と言ってくださって」

那須さんが作詞し、作曲家の冬木透さんが曲をつけた『ふるさとの詩』。戦後70年、2015年に行われた平和記念コンサートで初めて披露された。そこには、客席でカーテンコールに応える那須さんの姿もあった。

この時、那須さんが作った詩は実はもう一つあったのである。それが、絵本の原作となった『ばあちゃんの詩』である。

歌詞としては採用されず、しばらくの間、山本さんのパソコンに残されていたこの詩は、那須さんが亡くなった2021年に「遺稿」として注目を集める。そして戦後80年の今年、那須さんの遺稿は絵本として出版されることになった。

作画を担当した武田さんは、那須さんが亡くなる前に話してくれたこんな言葉が印象に残っているという。

「那須さんからある時電話がかかってきて、『これからは俺発言していくからね』って言われたことをすごくよく覚えています。『いやだ』『ノー』という意思表明をすることを忘れた時に何か全て止まってしまうって」（武田美穂さん）

あとがきに掲載された那須さんのエッセイ

「子どもたちに戦争の悲惨さというよりも戦争の実態、あるいは原爆の悲惨さではなく実態。それを伝えるような物語を。まあ僕も72ですからあと何年書けるかわかりませんけれども、書いていきたいと思っております」（那須正幹さん）

2014年に広島で行われた講演会で作家として戦争の実態を伝える決意を語っていた那須さん。戦後70年を迎えた2015年には、多くの講演依頼が舞い込む状況に、以下のように話していたという。

「70年の時点で語れる人がもういない。もうみんな亡くなっていた。だから被爆80年の時に僕は82歳だから。まだその時は元気だろうから。いろんな講演会とか、取材とか受けて被爆者として、きちんと事実を伝えたいっていうふうにおっしゃってたんです」（山本真治さん、以下同）

「まさに先生が80年にやろうとしていたことは、この絵本が代わりにやってくれているように感じて。先生も喜んでくださってるのじゃないのかなって気はしてるんです」

戦後80年。那須さんの思いは絵本を読む子どもたち、そして那須さんの本を夢中で読んで育った、かつて子どもだった大人たちに託された。

この絵本の「あとがき」には、那須さんが1990年に書いたエッセイが掲載されている。

「さあ、これから40年間、日本は平和でいられるかどうか。それを決定するのは、政府でも日米安保条約でもない。きみたちの一人ひとりが、戦争を体験した世代と同じように、いや、もっと強力に『戦争は絶対にいやだ』と、大きな声で叫びつづけることだと思う。沈黙したとたん、戦争はたちまち、きみのまわりに忍びよってくるにちがいない」（那須正幹さんのエッセイ）

