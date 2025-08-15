¥É·³¤Î9¥²¡¼¥à¤Î¡ÈÍ¥°Ì¡É¤Ï¤Ê¤¼½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡© ¼ó°ÌÉâ¾å¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Ê¥¤¥ó¤â¶Ã¤¯ÌÔÄÉ¤Î¥ï¥±¡Ö¤â¤¦Á´¤Æ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×
ÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Ê¥¤¥ó(C)Getty Images
¡¡¤Ä¤¤¤ËÀ¤³¦°ì·³ÃÄ¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î13Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï11-1¤ÇÂç¾¡¡£³«Ëë»þ¤«¤éÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÈ´¤¡¢¤Ä¤¤¤ËÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö²¶¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤é¤ËÆÍ¿Ê¤â¤Ç¤¤¿¡×¥Ñ·³¼çË¤¥¿¥Æ¥£¥¹¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¥É·³¤È¤ÎÊóÉü»àµå¤Ø¤ÎËÜ²»¡¡¼ó°ÌÉâ¾å¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡È²æËý¡É¤Î¥ï¥±
¡¡¤½¤Îº¹¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤»º£·î3Æü»þÅÀ¤Ç9¥²¡¼¥àº¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÃ¯¤â¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¶î¤±È´¤±¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¼Ô¤âÁê¼¡¤¤¤À¡È²¦¼Ô¡É¤¬µÞ·ã¤Ë¼ºÂ®¤¹¤ë¤È¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£7·î31Æü¤ËÄù¤áÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤Ç¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¤ä¥é¥â¥ó¡¦¥í¥¦¥ì¥¢¡¼¥Î¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉ¤òÌð·Ñ¤®Áá¤Ë³ÍÆÀ¤·¤ÆÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÌÔÄÉ¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢8·îÃæ¤Î¼ó°ÌÉâ¾å¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¶Ã¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØMLB.Com¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¼çË¤¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¡Ö9¥²¡¼¥àº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁ°¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤ÁÀ±¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¥Á¡¼¥à¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀµÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ïº£¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¿·¤·¤¤Ì¾Á°¡¢¿·¤·¤¤´é¡¢¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥°¡¢°ã¤¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¡£ÉáÄÌ¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤À¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤¬½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢´°àú¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤â¡ÖÂÇÅÝ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¤ËÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¶¤¿¤Á¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ä¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦Á´¤Æ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î15Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡È¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡É¤ò¤¤¤«¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¤«¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]