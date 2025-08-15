¿ûÌîÃÒÇ· ¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç10¾¡ÅþÃ£ ¡ª ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê10¿ÍÌÜ¡¢MLB1Ç¯ÌÜºÇÂ¿¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡õÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Î16¾¡
¢£MLB¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 5¡Ý3 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê35¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢5²ó1/3¡Ê81µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨10¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î10¾¡ÅþÃ£¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê31¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê10¿ÍÌÜ¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿ûÌî¡£5-0¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÅÓÃæ¤Ç±«¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢1»à¤«¤éJ.¥Í¡¼¥é¡¼¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤Æ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Î°¦Äï»ÒJ.¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë1µåÅê¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ì»þÃæÃÇ¡£2»þ´Ö15Ê¬Äø¤ÎÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢2ÈÖ¼ê¤ÎR.¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¿ûÌî¤Ë¼«ÀÕÅÀ1¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Ì£Êý¤Î±ç¸î¤â¤¢¤ê¡¢¿ûÌî¤âÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÃúÇ«¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç10¾¡ÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë2Ï¢¾¡¤Ç¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢ÌÀÆü¡Ê16Æü¡Ë¤«¤éÀ¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¿ûÌî¤Ïº£µ¨23ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¼é¤ê¡¢16¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¡£1Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¾¡Íø¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê2012Ç¯¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê2016Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î16¾¡¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ûÌî¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ÚÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¡¦2·å¾¡Íø¡Û
ÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê95Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë13¾¡6ÇÔ
ÀÐ°æ°ìµ×¡Ê02Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë14¾¡10ÇÔ
¾¾ºäÂçÊå¡Ê07Ç¯¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë15¾¡12ÇÔ
¹â¶¶¾°À®¡Ê10Ç¯¡¢¥á¥Ã¥Ä¡Ë10¾¡6ÇÔ
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê12Ç¯¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë16¾¡9ÇÔ
ÅÄÃæ¾Âç¡Ê14Ç¯¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë13¾¡5ÇÔ
Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê16Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë16¾¡11ÇÔ
Àé²ìÞæÂç¡Ê23Ç¯¡¢¥á¥Ã¥Ä¡Ë12¾¡7ÇÔ
º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê24Ç¯¡¢¥«¥Ö¥¹¡Ë15¾¡3ÇÔ
¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê25Ç¯¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë10¾¡5ÇÔ¡Ê8·î15Æü»þÅÀ¡Ë