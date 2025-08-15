乃木坂46佐藤璃果、ノースリーブのプラベ写真公開「久しぶりのストレートヘア」で魅力溢れる
【モデルプレス＝2025/08/15】乃木坂46の佐藤璃果が14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブを着こなしたプライベートショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂46メンバー、大人の雰囲気漂うノースリ姿
佐藤は「小学校から一緒のお友達と」と長年の友人とカフェで過ごした時間を報告。白い襟が印象的な黒いノースリーブトップスでいちごのケーキを前にした自然な笑顔のショットを公開し、ストーリーズでは「久しぶりのストレートヘア」と髪型についてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「璃果ちゃんのストレートヘア大好き」「こういう雰囲気似合う」「初恋お姉さんすぎる」「幼馴染との時間いいね」「綺麗で可愛い」「大人っぽい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐藤璃果、ノースリーブ×ストレートヘアで大人な雰囲気
