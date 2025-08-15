アイドルグループ・Peel the Apple、メンバー1人を解雇「信頼を著しく損なう重大な規約違反が発覚」
【モデルプレス＝2025/08/15】アイドルグループ・Peel the Appleの南るなに「グループの一員として信頼を著しく損なう重大な規約違反」があったとして、2025年8月14日付でグループを解雇されたことが分かった。同日、グループの公式サイトにて発表された。
公式サイトでは「この度、南るなに関しまして、グループの一員として信頼を著しく損なう重大な規約違反が発覚いたしました。今後、メンバーとしての活動が困難であると判断し本日2025年8月14日（木）付でグループを解雇する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と発表。「これまで応援してくださったファンの皆様、そして関係者の皆様には突然のご報告となってしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
南の脱退により8月15日より7人での活動となると伝え「ファンの皆さまへの感謝の気持ちを持ち精一杯活動を続けて参ります。今後ともPeel the Appleの応援を何卒よろしくお願いいたします」とつづられている。
Peel the Appleは2019年末に開催された「26時のマスカレイド」新メンバーオーディションのファイナリストにより、2020年に結成されたグループ。ユニット名「Peel the Apple」には、普段は捨ててしまうが中身以上に栄養が詰まっている「りんごの皮」のように、一度はオーディションで落ちてしまった彼女たち全員にちゃんと「価値がある」輝ける場所があるというメッセージを込めて命名された。2023年に新メンバーオーディションを開催し、南と広島世那の2人が加入し、9人体制で活動。2024年11月には、メンバーの小田垣有咲がグループを脱退し、研究生に降格することが発表されていた。（modelpress編集部）
◆Peel the Apple、メンバー1人を解雇
◆Peel the Apple、2023年に新メンバー加入していた
