ËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡ÖÃÄ·ë¤ÎÎÏ¤ÏÌµ¸Â¡×¥í¥·¥¢¤È¤Î·ëÂ«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¡ÈÁÄ¹ñ²òÊü¤ÎÆü¡É½Ë²ì±éÀâ¤Ç
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÅý¼£¤«¤é¤Î²òÊü¤òµÇ°¤¹¤ë¼°Åµ¤Ç±éÀâ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î¶¯¤¤·ëÂ«¤ò²þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï8·î15Æü¤òÆüËÜ¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡ÖÁÄ¹ñ²òÊü¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢º£Ç¯¤Ç80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ê¿¾í¤Ç14Æü¡¢½Ë²ì¹Ô»ö¤¬³«¤«¤ì¡¢¶âÁí½ñµ¤¬ËÌÄ«Á¯¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤ò¸ü¶ø¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È½ËÅÅ¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¶âÁí½ñµ¤Ï½Ë²ì¹Ô»ö¤Î±éÀâ¤Ç¡ÖÌ±Â²²òÊüÆ®Áè¤ò»Ù»ý¤·¤¿¥í¥·¥¢¿ÍÌ±¤ÎÀµµÁ¤ÎÍýÇ°¤ÏÄ«¥í´Ø·¸¤Îµ®½Å¤Ê°ä»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÄ«¥íÃÄ·ë¤ÎÎÏ¤ÏÌµ¸Â¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÁÄ¹ñ²òÊü¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶âÁí½ñµ¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÌÄ«Á¯¤È¤·¤Æ¤Ï´Ø·¸¹ñ¤Ë¸þ¤±¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÌª·î¤Ö¤ê¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£