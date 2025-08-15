◆プロボクシング ▽ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級（約５２・１６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・昼田瑞希―同級８位ナオミ・カルデナス（８月１５日＝日本時間１６日、米カリフォルニア州チュマッシュ・カジノ・リゾート）

ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者・昼田瑞希（２９）＝三迫＝が８月１５日（日本時間１６日）に米カリフォルニア州のチュマッシュ・カジノ・リゾートで５度目の防衛戦に臨む。

１４日（同１５日）に前日計量が行われ、昼田は１１４・８ポンド（約５２・０７キロ）でクリアしたが、挑戦者の同級８位ナオミ・カルデナス（２６）＝メキシコ＝がリミットより０・８ポンド（約３６３グラム）オーバーの１１５・８ポンド（約５２・５２キロ）で計量失格。両陣営合意の上、試合は昼田が勝利の場合はタイトル防衛、カルデナスが勝利の場合はタイトル空位という条件で実施することとなった。

昼田は所属ジムを通じ「たくさんの方のおかげで今日までしっかりと準備が出来ました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。明日は必ず勝ちます！ ベルトを持って笑顔で日本に帰ります！ Ｎｏ ｐａｓａ ｎａｄａ！（スペイン語で「どうってことないよ」の意味）」とコメントした。

昼田はアマチュアで２９勝（１３ＲＳＣ）１６敗の成績を残し、２１年１０月にプロデビュー。２２年１２月にプロ４戦目でＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王座を獲得。今年５月、米カリフォルニア州コマースで同級１位カーラ・アイレン・メリノ（２５）＝アルゼンチン＝を３―０の判定で下し４度目の防衛に成功。カルデナス戦は、３戦連続での米国での防衛戦となる。

メリノ戦で米国で最も権威のある専門誌「ザ・リング」が認定するリング誌同級王座を獲得。ボクシング記録サイト「ＢｏｘＲｅｃ」で同級１位にもランクされている。

戦績は昼田が８戦全勝（２ＫＯ）、カルデナスが９戦全勝（２ＫＯ）。