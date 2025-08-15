落語家の露の都、桂慶枝が１５日、大阪の天満天神繁昌亭で「天満天神繁昌亭 開場１９周年記念特別公演」（９月１５日）の会見を行った。

１日３公演実施される本公演では「繁昌亭思い出トーク」として、笑福亭鶴瓶、露の都、桂米團治、林家染二による「風水が決めた〜繁昌亭隆盛のはじまり〜」。月亭八方、桂春若、笑福亭仁智、笑福亭松喬による「あの高座、この瞬間〜繁昌亭裏話〜」。桂文枝、桂春團治、桂小文枝による「時を越えて語る〜繁昌亭創設秘話〜」が行われる。都は「去年のモノマネはあたりましたね」とニヤリ。今年についても慶枝は「噺家（はなしか）の違う一面を見せられたらいいなということで、今回もいろいろ考えております」と、企画に自信をのぞかせた。

１公演目のトリは鶴瓶が務め、チケットも完売。都は「鏡割りにはお仕事の都合で間に合わないですが、トークは出ていただけるので」と感謝した。また、慶枝は師匠の桂文枝が３公演目の大トリを務めることになり「『しあわせの寄席提灯（ちょうちん）』という、繁昌亭の創設秘話落語をしていただきます」とアピールした。

１９年を振り返り、都は「私は風水ですね。図面を見ながらこれはこういう風にという話しはさせていただきました。もめ事が多かった時にも、南側に南天の木が５本植わってたんですけど、南に赤いものはダメ。東に全部移したらもめ事がピタッと止まった」と笑いながら振り返った。慶枝は同期が１０人いるが、所属が違うためかつてはほとんど会うこともなかったそうで「繁昌亭で一緒になれて、２０周年とか３０周年とかの周年記念公演をみんなでやって、同期の結びつきを感じるようになりました」と喜んだ。

今公演に向けて都は「来年２０周年がございますので、それに向けて繁昌亭のできた時や、いろんな繁昌亭のお話をさせていただきたい」と意欲を語った。