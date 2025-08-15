¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¡¢¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Á¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÀþ¤ò´ü´Ö±¿¹Ò¡¡10·î26Æü¤«¤é2026Ç¯3·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢½µ3¡Á4±ýÉü
¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Á¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÀþ¤Î±¿¹Ô¤ò¤ò10·î26Æü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¡£
Æ±Ï©Àþ¤ÏÉÔÄê´üÊØ¤È¤·¤Æ±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£10·î26Æü¡Á11·î30Æü¤È2026Ç¯3·î2Æü¡Á28Æü¤Ï·î¡¦¿å¡¦¶âÍË¤Î½µ3±ýÉü¡¢12·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î1Æü¤Ï·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦ÆüÍË¤Î½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
OZ6033¡¡¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê08¡§00¡Ë¡Á¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê20¡§30¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â¡Ê10·î26Æü¡Á2026Ç¯3·î28Æü¡Ë¡¢Æü¡Ê12·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î1Æü¡Ë
OZ6043¡¡¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê22¡§00¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê07¡§35+1¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â¡Ê10·î26Æü¡Á2026Ç¯3·î28Æü¡Ë¡¢Æü¡Ê12·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î1Æü¡Ë