¡Ú·Ù²ü¡Û¸©Æâ¤Ï17Æü¤«¤é18Æü¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤ÓÂç±«¤Ë·Ù²ü¤ò¡¡17ÆüÌë¤Ï²¼±Û¤òÃæ¿´¤ËÂç±«·ÙÊó¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ô¿·³ã¡Õ
¿·³ã¸©Æâ¤Ï15Æü¡¢²¼±ÛÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¸á»þÅÀ¤Ç¿·È¯ÅÄ»Ô¡¢ÂÛÆâ»Ô¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÆüÃæ¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¸á¸å¤Ï±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
17Æü¤«¤é18Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê17ÆüÌë¤Ï²¼±Û¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢17ÆüÌë¤Ï¡¢²¼±Û¤òÃæ¿´¤ËÂç±«·ÙÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¡¦ÄãÃÏ¤Î¿»¿å¡¦²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£