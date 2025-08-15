¹â¶¶°¦¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ç¤¹¡×14Æü¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¤·¤¿Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¤ÎÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡Ö¥Þ¥Â¤ÇÂº·É¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç²Î¼ê¤Î¹â¶¶°¦¡Ê38¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£14Æü¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÈÆ»½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤¿ºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¡£
¡¡14Æü¤Ë22Ç¯´Ö¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿Æ»½Å¤µ¤ó¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤æ¡¡Å·ºÍ¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡¢¥Ô¥ó¥¯°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¯¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤â¤¦¥Þ¥Â¤ÇÂº·É¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ»½Å¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¤ªÆó¿Í¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Îå«¤Ë´¶Æ°¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡¡¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡¢Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤À¤è¡ª¤µ¤æ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ç¤¹¡¡ºÇ¹â¡ª¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£