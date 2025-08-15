プロボクシングWBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国、28）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦に前向きな姿勢を見せた。米ボクシング専門メディア「ザ・リング」（ウェブ版）が、2025年8月14日に報じた。

16日にグッドマン相手に3度目の防衛戦を予定

ボールは2025年8月16日にサウジアラビアで、WBA世界フェザー級5位サム・グッドマン（オーストラリア、26）を相手に防衛戦を行う。

グッドマン戦が3度目の防衛戦となるボール。フェザー級王者の中でも実力者として知られ、一時は井上の対戦候補に浮上した。井上が一時的に階級をフェザー級に上げ、12月にサウジアラビアでボールに挑戦する計画もあった。

12月の対戦は消滅したが、井上は早ければ26年にもフェザー級に転向する可能性があり、その際は、主要4団体（WBA、WBC、WBO、IBF）それぞれのフェザー級王者が、有力な対戦候補となる。

このような背景もあり、「ザ・リング」は、ボールの立場について、こう説明した。

「8年間のプロキャリアを持つボールは、しばらくの間、井上に関する質問に答えてきた。そのため、グッドマンについてと同じくらい、日本のスーパースターとの対戦の可能性について質問されることはよくわかっている」

「グッドマンは私を倒す可能性がある」

3度目の防衛戦を前に、「ザ・リング」の取材に対してボールは、次のように意気込みを語った。

「グッドマン戦に集中していなければ、（井上との対戦が）気になってしまうかもしれないが、私は集中している。この次の相手を倒さなければ、その試合（井上戦）は実現しない。ボクシングでは一発で決まる。この相手（グッドマン）は私を倒す可能性があるから、彼に完全に集中している。そうでなければ、この次の試合は実現しないだろう。私は強い意志を持っている。そうすれば、その話題（井上戦）について話しても集中力を保てるから問題ない」

ボールが将来的な対戦相手として意識する井上は、9月14日に名古屋で防衛戦を控える。対戦相手は、WBA世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）だ。

フェザー級王者ボールは今後、どのようにして井上に絡んでくるのか。両者の試合に注目が集まる。