着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。その阿部さんが50代以上に向けて、お手軽片づけ術を伝授！ 今回は「やめてラクになった家事」です。

【写真】マットのないすっきりとした阿部家のキッチン

お米とぎ、料理の下ごしらえ、ふきんをやめた

8月、暑い日が続いていますね。こんな季節は家事も休みたいもの。実際、私は普段からいくつかの家事を辞めることで省力化を図っています。

そのおかげで時短になり、気持ちに余裕ができました。正直、もう元に戻れないとさえ感じていたりしますが…。

暑い夏こそ、見直せるものがあるかもしれません。数年前にやめてラクになった家事7つをご紹介します。

１、お米を研ぐのをやめた

東日本大震災をきっかけに、無洗米に切り替えました。はじめは節水目的だったのですが、研がなくてもいいのはラクでそれ以来ずっと無洗米です。私が使っているのは2合ずつ小袋に入っているタイプなので、管理もラクです。

切り替える以前は米びつがしっくりくるのがなくて、何度も買い直していたので、その手間やお金もかからなくて済むようになりました。



著者が使っている無洗米（写真：著者）

料理とふきん

２、料理の下ごしらえをやめた

全部ではないのですが、調理の時、カット野菜やカット油揚げ、冷凍野菜を多用するように。元々料理が得意ではない私にとって、料理のハードルが下がりました。

下ごしらえは、ともすれば面倒でやりたくないところ。逆に完璧を求めなければ、料理もやろうという気が起きます。料理があまり苦にならずにできているので救世主です。



カット野菜、冷凍野菜、切れている油揚げ（写真：著者）

３、ふきんをやめた

ふきんは、煮沸消毒が必要でお手入れが面倒。それでいてやらないと衛生面が気になります。また常に干しているふきんがキッチンに出ているのも気になっていました。

そこで、「洗って使えるペーパータオル」に切り替えを。



著者愛用の「洗って使えるペーパータオル」（写真：著者）

1回ごとにペーパーを捨てるとなるともったいない気がしますが、食後テーブルを拭く、洗う→調理台を拭く、洗う→コンロ代を拭く→処分という流れなので、無駄なく使えます。手間なしで衛生的なので重宝しています。

ランチョンマットと買い出し

４、布のランチョンマットをやめた

以前は布のランチョンマットを使用していましたが、洗濯の手間がかかるので、水拭きできるマットに。サッと拭くだけなのでラクになりました。



水拭きできる素材のランチョンマット（写真：著者）

５、食品の買い出しをやめた

コロナを機にネットスーパーに切り替えて、それ以来ずっと使っています。

飲料など重いものも玄関先まで持ってきてもらえるので助かりますし、今のような暑い夏などより便利に感じています。

それにスーパーに行けばうっかり余計なものも買ってしまいがちですが、ネットスーパーは計画的に買い物ができるので、節約にもつながっている気がします。



普段の買いものはネットスーパーで（写真：著者）

マット類とアイロンがけ

６、マット類をやめた

玄関、キッチン、トイレ、それぞれのマットをやめました。

以前から汚れが気になっても毎日お洗濯するわけでもなく、衛生面で気になっていました。それでいて他の物より大物なのでお洗濯が面倒。そこで思い切ってなくすことに。

念のため、捨てずにしばらく手元へ残しておきましたが、1か月たっても使いたいという気持ちはやっぱり生まれませんでした。

お洗濯の手間が省けただけでなく、汚れたらサッと床を拭くだけ。衛生的で手間いらず。なくしたことで快適に過ごしています。

７、アイロンがけをやめた

もともと私の中で一、二を争う嫌いな家事でした（笑）。

そもそも今はノーアイロンで済む服が多くなったという事情もありますが、特に今の暑い夏、アイロンがけをしなくて済むのはありがたい限りです。

以上、どの家事もやめて数年経ちますが、明らかに時間に余裕ができました。

空いた時間で、ゆっくりお茶を飲みくつろぐことができていますが、今考えると完璧な家事を求めていたときはそんな余裕もなかったように思います。

時間に余裕ができると心にも余裕が生まれ、ご機嫌でいられるので、自分にも家族にも優しくなれます。やめてよかった家事、やはりもう元に戻れないと感じてます。