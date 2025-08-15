お笑いコンビ「オアシズ」のメンバー・大久保佳代子さん。1992年にデビューし、芸歴が30年を超えた今も数多くのバラエティ番組で活躍されています。今回は、そんな大久保さんが12年以上にわたって書き綴ってきたエッセイ集『パジャマあるよと言われても』から一部を抜粋し、ご紹介。「『パジャマあるよ』と言われた時、10歳の時と28歳の時の反応が違うように、人って変化していく生き物なんだと思います」と語る大久保さんが、これまでに起きた出来事や関心事を赤裸々に明かします。※年齢はいずれも執筆当時

実感する両親の老化、けどそれが愛くるしい。

私、なんと次の誕生日で50歳（つまり同い年の元プロ野球選手・ペタジーニも50歳）。

それは、両親も高齢になりますよ。

父親が83歳、母親78歳。

離れて暮らしているので、たまに様子を見るために帰省するのですが、老化具合がおもしろおかしくなってきていて。

おじいさんと小型犬の口綱引き？

ちょっと前に愛犬パコ美を連れて帰った時も。昼ごはんに私が作ったミートソーススパゲッティを父親が食べていると、パコ美がすぐそばでスタンバイ。父親の箸使いがおぼつかなくなってきて食べ物をボロボロこぼすため、そのおこぼれを狙っているのだ。

この時はミートソースのミート狙い。おこぼれミートを一口食べた途端、パコ美の目がキラーン。肉の味がよほど美味しかったんでしょう。獲物を狙う野生の眼差しで父親の口元をガン見。

すると、父親が箸で豪快に麺をすすっているところを、こらえきれなくなったパコ美がガブッと。口から垂れ下がった麺を下から食べようとしていて。父親が慌ててすすり上げるがパコ美も諦めない。



地獄絵図と言えばそうだけど、おじいさんと小型犬がスパゲッティで口綱引きをしていると思えば、なんだか愉快じゃないの。西光亭のくるみクッキーのパッケージにしてほしいくらい。

謎の照れ笑いをする母親

あと母親も。

朝方リビングでテレビをつけようとリモコンのボタンを押すけど全く反応せず。「電池が切れてるんじゃない？」と聞くと、そそくさとリモコンを炬燵（こたつ）の中へ入れ「冷えとるもんでだよ」と。炬燵で温めてから再チャレンジするが反応しないため、電池交換をしてあげたところすぐさま反応。謎の照れ笑いをする母親。

なんてかわいいんでしょう。益田ミリさんに漫画にしてもらいたい。老化って時にチャーミングよね。

