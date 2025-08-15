「揉めるのはお金持ちだけ」「我が家は仲が良いので大丈夫」などと考えていても、いざその場となると、摩擦が生じることが多いという遺産分割。「家族の信頼関係やこれまでの人生、そしてこれからの生活に深く関わる、非常にデリケートな作業で、単なるお金の問題ではない」と話すのが、中垣健税理士事務所の中垣健所長です。今回、中垣所長が携わったある家族の相続案件をご紹介。最初は円満に進んでいたはずの遺産分割協議が、思いがけない形でガラガラと崩れてしまったそうで――。＊登場する人物や背景は実際の内容から濁したものにしています。

* * * * * * *

円満に成立したはずの遺産分割協議

ご相談をいただいたのは、地方都市に暮らすＡさんという男性のご家族でした。

Ａさんは会社を定年退職後、年金と駐車場収入で穏やかに暮らしておられましたが、73歳で肺がんにより逝去。遺されたのは、1歳年上の奥様と、42歳の長男、38歳の長女、36歳の次女の三人のごきょうだいです。

Ａさんとは、生前に年1回、確定申告のお手伝いをする程度のお付き合いでしたが、「遺産相続のことは先生にお願いするつもりです」と言っていただいていました。その言葉どおり、葬儀後すぐに長男の方から連絡をいただき、遺産分割のご相談が始まりました。

長男は「父から先生のことは聞いていました。家族を守るのが自分の責任だと思っています」と、誠実な印象の方でした。

父親名義の土地に住宅ローンを使って自分名義の家を建てて住んでおり、その家は両親の住まいの隣にありました。そのため、Ａさんの闘病生活中も、母親と協力して献身的に看護をされていたようです。

遺産は、自宅と駐車場、保険金、ある程度の預貯金が中心で、それなりに額があり、相続税が発生するケースでした。私は税理士として、二次相続（母親が亡くなった後の相続）の際に発生する相続税のことも見据え、総合的に見て税負担が最小限になる形をご提案しました。

それが、長男がすぐ隣に住む母親の面倒を見る代わりに、父親名義の土地と家屋、駐車場を長男が相続し、現金等は母親と長女・次女が受け取るというものでした。

話し合いの末に母親もきょうだい３人もこの提案に納得していただき、「これで安心です」と、円満に遺産分割がまとまりました。

数カ月後、なぜか長男が…

ところが、その平和な状況は長く続きませんでした。遺産分割から1年近くたったある日、長女の方から私の事務所に連絡が入りました。

「兄が急におかしくなってしまったんです。母に冷たく、まるで別人みたいなんです」

話を伺うと、以前は隣家に住んで世話をしていたのに、母親が体調を崩して介護が必要になってから、長男はその役割をほぼ放棄するようになり、デイサービスへの送迎まで止めてしまったとのこと。

今では母親の家にいっさい顔を出さず、代わりに面倒を見るために訪ねてきた妹たちと顔を合わすと、「お前ら、来るな！」と怒鳴りつけるようになったというのです。

長女からの電話のあとには、次女も私の事務所に直接来て窮状を訴え、さらには母親まで来て「怖い。なんとかしてほしい」と私に懇願する始末でした。

母親は完全な独居状態とはいえないものの、長女と次女が仕事や育児の合間を縫って世話をしに来るには限界がありました。長男が本来、担うべき役割を果たさなくなったことで、家族のバランスが崩れていったのです。

その時点で、すでに税理士が扱える範ちゅうを超えていたといえます。

長男が豹変した理由は

いったい何があったのか。私は長男に連絡を取り、面談の場を設けました。そこで見たのは、かつての誠実な面影とは異なる、疲れ切った姿の彼でした。

「もう毎日が嫌なんです。嫁とも揉めていて…。そのうえで、母の世話をするのは限界なんです」

詳しい話について最初は口を濁していた長男でしたが、私が「このままでは家族がバラバラになるだけでなく、裁判沙汰になるかもしれない」と言うと、「実は……」とポツポツと話し始めました。

長男いわく、一度離婚をしたあとに今の奥様と再婚したが、その奥様と母親との関係がうまくいっておらず、遺産分割の際にも、不動産を相続したにも関わらず、「現金が少なすぎる」と不満を抱えていたとのこと。

その母親に介護が必要になると、彼女は「私の人生をあなたの母親の介護で潰す気か！」と、離婚をちらつかせながら、長男に強烈なプレッシャーを与えていたようです。

さらに、奥様の母親からも「あんたの母親の面倒を見させるために、娘を嫁に出したんじゃない！」と毎日のように責められていると。

営業職で多忙な毎日の中、家に帰れば妻や義母からの叱責、そして母親や妹たちからは介護への期待…。重圧の中で、長男は精神的に追い詰められて、うつのような状態になっていたのです。

税理士として苦い経験に

状況を整理したうえで、私は弁護士やソーシャルワーカーの力も借りるよう助言しました。幸い、母親には十分な現金資産と遺族年金があり、有料老人ホームへの入居が可能でした。

結果的に、母親は自宅を離れてホームに入居し、「かえって気が楽になった」と安堵されたそうです。長女と次女も「母のことは私たちが見守るから」と約束してくれたので、それ以上、法的な争いに発展することはありませんでした。

しかし、現実には、長男と妹たちの関係は修復されないまま現在に至っています。

長男はその後、体調を崩して一時は仕事も辞めていました。再就職したものの、収入は激減して、不動産の年間収入200万円があっても生活していくのがやっと。今回の件は、心の傷だけでなく、経済的な傷も深いものになりました。

今振り返っても、私自身、税理士として苦い経験でしたが、幸いだったのは、今でもこのきょうだい３人とは、それぞれにいい関係を続けられていることです。

長女と次女はたびたび私の事務所へ顔を見せにいらっしゃいますし、長男は今も不動産収入の申告を私の事務所を通じて行っています。

それは自分で言うのもなんですが、相談を受けた際、「これは税理士の仕事ではない」と突き放すのでなく──実際、法律上はここまでお手伝いする義務はありません──私ができる範囲で最善を尽くした結果だと思います。

税金を最小限に抑えることが必ずしも最良の選択ではない

今回のケースを通じてあらためて感じたのは、「税金を最小限に抑えることが必ずしも最良の選択ではない」という事実でした。

たとえば、当初は税理士として「自宅の所有権を長男に移すことで、相続税が軽減される」と判断しましたが、その背景にあった「長男が母の面倒を見る」という合意が崩れてしまったことで、その選択は家族の信頼関係を壊す結果になってしまいました。

税金の知識だけでなく、ご遺族全員の人生全体を見渡せる視点が遺産相続には欠かせないと痛感した今なら、私はこう伝えます。

「これは、あくまでお父様とお母様が一緒に築いてこられた財産です。税金のことだけでなく、お母様の残りの人生をどう守っていくのかも考えたうえで、遺産分割を決めましょう」あるいは、「長男に所有権を渡すなら、配偶者居住権を母親につけましょう。民法上の正当な権利として、母親は自宅に住み続けることができます。長男はそれに文句を言うことはできません」と。

相続は、一度決まってしまえばやり直すことができません。しかも税務上の最適解と、人生の最適解は、必ずしも一致しないことがあるのです。

読者のみなさんにお伝えしたいのは、相続の場面では「税金が安くなるかどうかだけで判断してはいけない」ということです。

残された配偶者のその後の生活、きょうだい同士の信頼、そして家族全体の将来を見据えた選択こそが、後悔のない相続につながります。

そして今回のケースのように、信頼していた家族が状況の変化で態度を一変させることは、残念ながら珍しくありません。

財産は遺された家族が心から納得し、支え合える形で分ける──。

そのために税理士としてできることは何か？ 私もそれを常に問い続けていきたいと思います。