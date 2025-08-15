Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¼Â¸½¤Î¤¿¤á¹â¹»À¸¤é½¸²ñ¡¡½ªÀï¤ÎÆü¤ËÊ¿ÏÂ¤Î¾â¤òÌÄ¤é¤·ÀÀ¤¤¡¦¹Åç»Ô
15Æü¤Ï½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¹Åç»Ô¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¤é¤¬¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾â¡×¤òÌÄ¤é¤·¡¢ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÏÂ¸ø±à¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾â¡×¤ÎÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½¸²ñ¤Ë¤Ï¹â¹»À¸¤éÌó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¸²ñ¤Ï¹Åç¥æ¥Í¥¹¥³¶¨²ñ¤¬2000Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¹â¹»À¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ÅçÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¡¡¥æ¥Í¥¹¥³ÈÉ ²ÏÅÄ¼Âºù¤µ¤ó
¡Ö¸©³°¤Î½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤Ë½»¤à»ä¤¿¤Á¤³¤½¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤Èµ²±¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¤¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2025Ç¯8·î15Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û