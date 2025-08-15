厚生労働省が発表した「第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、2040年度には約57万人の介護職員が不足するとされ、人手不足が深刻化しています。そんななか、介護問題の取材を行うノンフィクションライター・甚野博則さんは、「介護する側も、される側も『地獄』状態なのが今の日本の介護システム」だと語ります。今回は、甚野さんの著書『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【書影】「団塊の世代」必読！介護士と当事者が語るリアル。甚野博則『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』

* * * * * * *

介護には一体いくら必要なのか

「介護とカネ」の話題で、これから介護問題を控えている人にとって最も気になる点の一つは、介護には一体いくら必要なのか、ということだろう。

こうした質問に対する回答でよく用いられるのが、公益財団法人生命保険文化センターが３年に一度行っている調査だ。「令和３年度 生命保険に関する全国実態調査」では、介護に要した費用（公的介護保険サービスの自己負担費用を含む）のうち、１カ月あたり平均で８.３万円だ。前回の調査では７.８万円であるから、微増していることがわかる。ちなみに、在宅では４.８万円、施設では12.２万円が平均額だ。

だが、この数字はあくまでも参考値であり、介護度や住んでいる地域、家族の状況など、さまざまな要素で大きく変わってくる。

そもそも、この調査では、「過去３年間に、高齢で要介護状態（寝たきりや認知症など）になった家族や親族の介護費用（公的介護保険サービスの自己負担費用を含む）はおよそいくらぐらいですか」などというような聞き方をしているため、介護費用の細かい内訳などはよくわからないということもあり、あくまでも目安だ。

介護付き有料老人ホームでは月額30万円は必要

一方、厚労省の資料の中にも施設サービス自己負担の１カ月あたりの目安を示したものがある。こちらは介護施設のなかでも安価な特養に入った場合の目安が記されている。それによると、要介護５の人が特養のユニット型個室を利用した場合は、次のとおりだ。

施設サービス費 約２万８６５０円（１割分。介護保険を使わないと約28万６５００円）

居住費 約６万１９８０円

食費 約４万３３５０円

日常生活費 約１万円

合計 約14万３９８０円

こちらも地域などによって居住費や生活費にばらつきがあるため一概にはいえないというのが前提だ。先の生命保険文化センターの調査では施設介護の平均が12.２万円だったが、厚労省の目安額は少し割高となっている。

ただし、これは安いケースだと思っていたほうがよい。なぜなら、特養に入る場合と、介護付き有料老人ホームに入る場合とでは、全く金額が異なるからだ。当たり前だが、どんな介護を受けるかによっても金額は大きく違う。

例えば介護付き有料老人ホームでは、居住費だけで15万円かかる施設は珍しくない。むしろ地域によっては安いほうだ。これに、先ほどの食費約４万３３５０円、日常生活費約１万円を加えても20万円は超える。実際には、もっと大幅に超えるだろう。

さらに介護保険を使って月に自己負担で３万円のサービスを受けると仮定して、他に電気・水道代、アクティビティーの材料代、予防接種代、理美容代など、こまごまとした費用を入れれば、月に30万円近くになる。都心では、それでも驚くほど高額とは言えない。

仮に夫婦２人が特養に入った場合は赤字

さらに入居時に一時金がかかる施設もある。入居一時金は無料の施設もあれば、高額なケースでは数千万円など幅広い。私が知っている最高額は約５億円という施設もあるくらいだ。入居一時金は、入居期間によって償却されるため、途中で退去すればある程度返金される施設もあるが、それでも入居時には、それなりの金額が手元に必要である。

つまり、どういう介護生活を望んでいるかによって介護にかかる金額は大きく異なるわけだが、少なくともいえるのは、安価な特養に入るにも月15万円くらいかかるのが目安ということだ。総務省統計局のデータによれば、２人以上の世帯のうち１カ月の平均実収入は高齢無職世帯で約20万円である。夫が特養に入って月に15万円を支出したとすると、残された妻の収入は５万円ということになる。

もちろんこれは単純計算に過ぎないが、仮に夫婦２人が特養に入った場合は赤字となってしまうのだ。

こんなケースもある。要介護４の母親を神奈川県の自宅で介護している女性会社員（54歳）はこう話す。

「父が他界し、今は母親と二人暮らしをしています。持ち家ですので家賃はかかりません。母親は要介護４で、週に２回訪問介護を受けています。また、入浴するのが目的でデイサービスにも週に２、３回通っています。これだけで数万円の介護費用がかかっており、介護用ベッドと歩行器のレンタル、紙おむつ代、これに食費や宅配の弁当、光熱費なども入れれば、ざっと15万円くらいだと思います。掃除や洗濯など身の回りの世話は、私が休みの日にしていますが、もし年金しか収入のない母親が賃貸住宅で一人暮らしをしていたら、介護サービスを受けながら自宅で生活していくのは無理だと思います」

介護における「目に見えないコスト」

介護にかかる費用には、目に見えないコストも存在する。介護が必要になることで、家族が負う経済的・精神的な負担は計り知れない。

例えば、家族の誰かが介護を担うために仕事を辞めたり、働く時間を減らしたりすることは少なくない。こうした「介護離職」や「労働時間の制約」は、その家庭における収入の減少や、今後のキャリア形成に深刻な影響を与えるだろう。介護にかかる費用とは、単に施設やサービスに支払う金額だけではなく、家族の働き方や生活スタイル全般に影響を及ぼす広範な負担を含んでいるものである。



（写真提供：Photo AC）

また、金銭的な負担だけでなく家族が介護を担うことによる精神的なストレス、時間的な拘束、そして家庭内での役割の変化も、見えないコストとして存在している。

とくに認知症の在宅介護では、24時間の見守りが必要な場合も多く、介護者が常に緊張を強いられる状況に追い込まれることがある。このような精神的な負担を軽減するために、一時的に介護を外部に委託する「レスパイトケア」も利用されるが、これにもまた別途の費用がかかることになる。

継続的に発生するコスト

予期しない出費も多い。介護用ベッドや車椅子などの介護用品、住宅改修費用も無視できない負担になる場合がある。

自宅で介護を続けるために家の中の段差をなくしたり、手すりを取り付けたりするなどの住宅改修を行う必要が出てくることはよくある。これらの改修には介護保険による助成もあるが、ある程度の自己負担も必要になる。また、介護が長期化することで、介護用具の買い替えやメンテナンス費用もかかる。これらは一度きりの出費ではなく、継続的に発生するコストだ。

介護をしている家族の負担感が積み重なると、家庭内での軋轢（あつれき）が生じることも多々ある。最悪の場合は、介護者自身の健康状態が悪化し、新たな医療費や介護費用が発生するという負の連鎖に陥るリスクもある。

こうして、介護にかかるお金は、介護サービスに対する直接的な支出だけでなく、家庭全体の経済状況や生活の質に大きな影響を及ぼす複雑な問題である。

※本稿は、『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』（宝島社）の一部を再編集したものです。