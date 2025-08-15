詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあ いぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「猫の逃走」です（画：一ノ関圭）

* * * * * * *

網戸を開けて、猫が出た。捜してつかまえた。そしたらまた出た。

細心の注意は払ってるのに、一瞬の気のゆるみがある。網戸の中桟にストッパーがつけてある。枠には強力な布粘着テープを貼ってある。足元には犬用の柵が置いてある。そんなもの猫はひとっ飛びだが、置き方を工夫して、猫が網戸を開けようとふんばる隙間をつくらないように置いてある。

ところがこれが煩わしい。人と犬が庭に出にくい。そして庭には植物の水やりやらクレイマーのおしっこやらいろいろと用がある。それでつい少しの間ならと、テープを貼らなかったり柵を置かなかったりする。その気のゆるみを猫は見抜く。そして開ける。

網戸が十cmくらい開いてるのを見つけたときの絶望感ったらない。その瞬間、道の上で死んでる猫の姿が脳裏に浮かぶ。死骸を片づけている自分の姿もまた浮かぶ。

なぜ猫を外に出さずに飼うか。考えても考えても答えが出ない。いやはっきり出てるんだが、猫の身になるとわからなくなる。

そんなに出たいなら、出ちゃってもしかたがない、猫とはそういうもの、そういう生き方と思わぬでもない。だってあたしが猫ならやっぱり出る。網戸があったら絶対開ける。必ず帰ってくるけど、絶対逃げる。

中で安穏に生きるのと外で風に吹かれて短く生きるのと、どっちがいいか考えぬでもない。それでもあたしはこの家で飼う猫を外に出す気にならない。

昔飼ってた猫は、どの猫も自由に出たり入ったりしていた。その結果、どの猫も車にひかれたり帰ってこなくなったりした。目の前で老いて衰えて、死んでいった猫はいなかった。目の前で老いて衰えて、犬や人間みたいに死んでいくのを見るために、室内飼いしてるのだなと思う。

ある東京の朝のことだった。留守のときに泊まりがけの留守番を頼んでいる友人から悲鳴のようなLINEが来て、「たいへん!!!」「朝起きたら網戸が開いてて猫が全員いなかった!!」「メイとエリックは庭にいたから呼び戻したけどテイラーが─!!!」

あたしはその日夕方まで用があり、最終便で熊本に帰る予定だった。それで用を全部キャンセルし、変更できない安いチケットを買ってるから、ぬぬぬぬと思いつつ航空会社のサイトに行ったら、初めて知った、すごいことを。六十五歳以上のマイレージ会員は当日便を半額以下の安値で買えるのだったったっ。

ところがその日のフライトはぜんぶ満席で、午後遅くじゃないとシニア割引のできる便はない。でも今の今、友人はおろおろ、テイラーはうろうろ。なるはやで帰らねばと泣く泣く高い正規のやつを買い、空港に走って飛行機に乗り、お昼すぎに家に着いた。

踊り喜ぶ犬たちをなだめ、メイとエリックの存在を確認してから、テイラーを捜しに出た。まず行ったのが、うちの集合住宅の自転車置き場。たちまち見つけました。隅っこの暗がりに、茶色の毛の塊。

テイラー、と呼ぶと「にゃー」と答え、また呼ぶと「にゃー」と答え、何回呼んでも「にゃー」と答え、きりがないし、らちもあかないから、ほらほら、とちゅーるを見せて誘ったら、巨体の猫がのっそり出てきて、あたしの目を見て、甘えてごろんとおなかを見せた。思わず心が溶けたが、すかさず背中の皮をむんずとつかんだ。首輪してないから肉弾戦だ。肉厚の毛皮がうねり、じたばたするところを羽交い締めにして家の中に駆け込んだ。ずっしりどっしりがっしりして、大谷翔平のような体つきの猫なんである。

テイラーは、家に入ると、水を飲み、がつがつ食べ、うんちしてすぐ寝入った。巨体の割に小心者で、緊張のあまり何もできなかったと見える。どこにいたのか、おなかにヤエムグラの実がいっぱいついていた。

こないだテイラーが膀胱炎になったとき、動物病院の先生に「この子は弱いほうですね」と言われた。「強いほうに遠慮しておしっこを我慢するから膀胱炎になるんですよ」と。なんと巨体のテイラー、同腹同精子の兄弟で、やや普通サイズのメイに、いつも譲っていたのである。

メイは不思議な猫で、引き戸という引き戸をぜんぶ開けておくのが仕事と思ってるようで、たぶん網戸もメイの仕業だ。仕事しているあたしを振り向かせるのも、寝ているあたしの目を覚まさせるのもメイの役目で、ああ、うるさいと言いたくなるほど干渉してくる猫なのだが、客が来ると一切出てこない。人が来たときに出迎え、にゃーと話しかけ、すり寄っていくのはつねにテイラーなのだった。ところが留守番の友人が言っていた。「テイラーテイラーっておろおろしてたら、メイがはじめて頭をすりつけてきてくれて、『大丈夫、弟、帰ってくるから』って言ってるみたいで思わずうるっと……」と。

さて数日後、また逃げた。網戸が開いてると思ったときには、テイラーはどこにもいなかった（十分後に、集合住宅の廊下で見つけて取り押さえた）。メイは庭の垣根を乗り越えようとしたところを寸止めした。

エリックは猫じゃらしで釣れるから、少しずつおびき寄せて、網戸の外まで来た。あと少しで網戸の内というところで、ふと、地面の何かに気を取られてうずくまった、その瞬間、むんずとあたしがつかまえた。

それはまさにエリックが茶色い大きな平べったい虫（家の中に出れば容赦なく叩き殺すやつ）をくわえこんだ瞬間だった。嫌悪のあまりに、あたしは無言でエリックごとシェイクして、虫を振り落とした。これがテイラーなら、重たすぎてとてもできません。