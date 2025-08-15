西山智樹＆前田大輔、『タイプロ』後のエピソード明かす “食レポ必殺ギャグ”も誕生
「ニカゲーム」などの人気番組を生み出したテレビ朝日系深夜のチャレンジ枠・バラバラマンスリーの新番組『山里亮太の愛情ナレーション』（毎週木曜 深3：25 ※一部地域を除く）の第2回が14日深夜に放送された。
【写真】仲良くパンダカーに乗る西山智樹＆前田大輔
この番組は、令和の若手アイドル・芸人たちが街ブラロケに挑戦したVTRに、南海キャンディーズの山里亮太がナレーションと手書きメモで“愛情あふれるツッコミ”を次々に入れていくという異色のバラエティー。「ロケ映像に直接メモを書き込む」という独自の手法で、若手タレントたちの“ちぐはぐ”なロケVTRを丸裸にしていく。
第2回放送では初回に引き続き、「timelesz project -AUDITION-」で話題となったの西山智樹＆前田大輔、そして青木マッチョが登場。さらに今回は、漫才＆コントの二刀流No.1を決める賞レース『ダブルインパクト 2025』で決勝進出を果たした期待の若手コンビ・スタミナパンが参戦する。築地を舞台に、【山里亮太にとっておきのお土産を買う】ロケがスタート。
芸歴「2ヶ月目」という超フレッシュな西山＆前田が、念願だったという人生初の街ブラロケに挑戦。海鮮をはじめとする極上グルメを前に、“食レポ必殺ギャグ”が誕生。さらに、「timelesz project」後のメンバーとのエピソードを明かす場面も。
「ボケますという空気を作らないで！」「途中すごく怒られた？」フレッシュなメンバーがそろった予測不能のちぐはぐロケに、山里のツッコミが止まらない。
5人全員が「初の街ブラロケ挑戦」というフレッシュなメンバーがそろった今回。共演者との絡み方、街行く方とのふれあい方…ロケでの振舞いを一生懸命に探り合う姿が見られた。
【写真】仲良くパンダカーに乗る西山智樹＆前田大輔
この番組は、令和の若手アイドル・芸人たちが街ブラロケに挑戦したVTRに、南海キャンディーズの山里亮太がナレーションと手書きメモで“愛情あふれるツッコミ”を次々に入れていくという異色のバラエティー。「ロケ映像に直接メモを書き込む」という独自の手法で、若手タレントたちの“ちぐはぐ”なロケVTRを丸裸にしていく。
芸歴「2ヶ月目」という超フレッシュな西山＆前田が、念願だったという人生初の街ブラロケに挑戦。海鮮をはじめとする極上グルメを前に、“食レポ必殺ギャグ”が誕生。さらに、「timelesz project」後のメンバーとのエピソードを明かす場面も。
「ボケますという空気を作らないで！」「途中すごく怒られた？」フレッシュなメンバーがそろった予測不能のちぐはぐロケに、山里のツッコミが止まらない。
5人全員が「初の街ブラロケ挑戦」というフレッシュなメンバーがそろった今回。共演者との絡み方、街行く方とのふれあい方…ロケでの振舞いを一生懸命に探り合う姿が見られた。