荻原博子「《106万の壁》撤廃で残った《週20時間の壁》。パート勤務1日5時間、週4日間以上で社会保険加入は得か損か？」

パートの社会保険加入は得？ 損？

パートの社会保険加入は得？ 損？

2025年の年金制度改正法案で、基礎年金の底上げと並んで大きな柱となっていたのが「106万円の壁」の撤廃。

なんだか喜ばしいことのように聞こえますが、「106万円の壁」の代わりに、それよりももっと高い「週20時間の壁」という勤務時間の壁がそびえ立ちます。

「106万円の壁」とは、パートタイマーが、会社の社会保険に加入しなければならないライン。従業員51人以上の企業で、年収が106万円（月額8万8000円）以上、勤務時間が週20時間以上なら、会社の社会保険に加入しなくてはなりません。

この「106万円以上」と「従業員51人以上」という条件が撤廃され、「勤務時間週20時間以上」という条件だけが残ることになります。

結果、今まではちょっと大きめの会社に勤めるパートが対象だった社会保険への加入義務が、規模にかかわらずすべてのパートに適用されることに。たとえば1日5時間の勤務なら、週に4日以上働けば、会社の社会保険に入らなければなりません。



パートで社会保険に加入すると…

では、パートで会社の社会保険に加入すると、どれくらいの保険料を払うことになるのでしょうか。

会社の厚生年金、健康保険に入ると、年収100万円くらいの人なら自己負担は年間約15万円。

夫が自営業の方や独身者、シングルマザーなどで、現在国民年金、国民健康保険に加入している人は年間約30万円の保険料を払っているので、支払い額は安くなります。

いっぽう、会社員の夫の扶養に入っている方は、これまで年収130万円未満ならば保険料負担はゼロだったのに、週20時間働くと、約15万円の保険料を払うことに。

これによってもらえる年金は、たとえば10年間パートで週20時間働いて総額約150万円の社会保険料を支払った場合、年間約6万円ほど増えます。会社の保険に入れば、医療や子育てなどでの優遇はありますが、そうしたものよりも、今の手取りが多いほうがいいと考える人もいるでしょう。

問題なのは、社会保険料は、会社が半分負担しなくてはならないこと。週20時間を超えるパートを10人雇うと、会社の負担は約150万円増えます。小さな事業所などでは、なるべくパートの労働時間を週20時間未満にしようと考えるところも出てくるかもしれません。

すると、最低賃金も社会保険も適用されない、単発雇用の労働者が増えそうです。

この制度は、予定では、2029年10月から適用されるようですが、制度変更もあり得るので、注意深く見守っていきましょう。