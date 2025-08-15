続編『Mr.ノーバデイ2』の日本公開が、ぶじ2025年10月24日に決定している。地味で平凡な“何者でもない男”が、眠っていた戦闘スキルを蘇らせてブチギレ復讐劇を繰り広げるハードボイルド・アクションだ。

主人公のおじさん、ハチ・マンセルを演じるのは「ベター・コール・ソウル」でもおなじみのボブ・オデンカーク。「ベター・コール・ソウル」は大人気シリーズ「ブレイクング・バッド」から派生したドラマで、2022年8月15日の米放送終了からちょうど3年が経つ。

ジミー役を寂しく思うことは？と米に確認されたオデンカークは「ないです！」と気持ち良いほどキッパリ。「彼は最高でしたし、演じていて楽しかった」と振り返りながら、ハッチ・マンセルとの共通点を語る。

「『Mr.ノーバディ』のハッチ・マンセルも、『ベター・コール・ソウル』のソウル・グッドマンも、心の中に大きな不満を抱えている。それぞれ異なる理由でカッとなる男で、そういうのは期間が空くとまた演じるのが難しい。ずっと演じ続けることはできないのです。だから、この2人の役から離れるのは問題ありません。」

ところが、『Mr.ノーバディ』ではまだまだやりたいことがあるようだ。「ハッチはもっと演じてみたい。『Mr.ノーバディ3』『Mr.ノーバディ4』もやってみたいです」と意欲的なコメントを続けている。

オデンカークは『Mr.ノーバディ』を通じたアクションシーンを作るのが大好きだと語り、改めて「『Mr.ノーバディ』はもっとやりたいですね。ぜひ、もっと続けたい」とすこぶる前向き。「でも、すぐに取り掛かるとは思いません。『（原題）』というまた別のアクション映画の公開が控えていますから。今は、機会があればもっとコメディをやりたいと思っています」としながらも、ブチギレおじさん役のさらなる続投にオープンな姿勢を示した。

『Mr.ノーバデイ2』の本国公開は8月15日。スマッシュヒットを記録した前作に続く好評を獲得できれば、3作目や4作目の展開も夢ではない。日本公開は10月24日。劇場でしっかり応援しよう。

