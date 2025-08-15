TBSの金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』の第7話が8月15日に放送予定です。

【写真】銃を向ける才木（郄橋海人）

『DOPE 麻薬取締部特捜課』は、正反対のバディによって繰り広げられる麻取アクション・エンターテイメント。木崎ちあきが手掛けた小説『DOPE 麻薬取締部特捜課』シリーズ（角川文庫）を原作・原案とし、謎に包まれた新型ドラッグ【DOPE】が蔓延している近未来の日本を舞台に、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑むストーリー。

新人麻薬取締官・才木優人をKing & Prince・高橋海人さん（高ははしごだか）、型破りな不真面目教育係・陣内鉄平を中村倫也さんが演じます。相性最悪な2人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく人間ドラマが、本格アクションシーン満載で描かれます。

特捜課の仲間である綿貫光を新木優子さんが、キーパーソンの1人である謎の男・ジウを井浦新さんが演じます。

タイトルバックのナレーションを声優の中村悠一さんが担当。劇伴音楽はandropの内澤祟仁さん、主題歌「Never ends」はシンガーソングライターのUruさんが手掛けています。



『DOPE 麻薬取締部特捜課』（著：木崎ちあき、イラスト：尾方富生／KADOKAWA）

※以下8月15日放送回のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

妻・香織（入山法子）を殺害した真犯人が戸倉（小池徹平）だと判明し、戸倉の前に姿を現した陣内（中村倫也）。

陣内が戸倉を殺害しようとする未来が見えた才木（郄橋海人）は、葛城（三浦誠己）に協力を仰ぎ陣内の行方を追う。

戸倉に拳銃を向ける陣内の姿を前に、必死の説得を試みる才木。

そして、遂に香織が殺害された真相が戸倉の口から語られる…。