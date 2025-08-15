¾¾ÃÝ¥²ー¥à¥º½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖPOP UP SHOCHIKU GAMES¡×ËÜÆü16»þ¤è¤ê³«ºÅ¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¡Ö¥è¥°=¥½¥Èー¥¹¤ÎÄí¡×¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡£»îÍ·¥³ー¥Êー¤âÍÑ°Õ
¡¡¾¾ÃÝ¥²ー¥à»ö¶È¼¼¡Ê¾¾ÃÝ¥²ー¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖPOP UP SHOCHIKU GAMES¡×¤òËÜÆü8·î15Æü16»þ¤è¤ê½ÂÃ« 404 Store¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï8·î17Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢Èþ¾¯½÷¥Û¥éー¥²ー¥à¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¤ä¡Ö¥è¥°=¥½¥Èー¥¹¤ÎÄí¡×¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»îÍ·¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì½é¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇÀè¹ÔÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¡ÖSONZAI¡×¡¢¡Ö¥è¥°=¥½¥Èー¥¹¤ÎÄí¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥È¥ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ´¸¸ºùÏ°³Õ¡×¡¢¡ÖBrokenLore:UNFOLLOW¡×¡¢¡Ö¥ê¥¿ー¥ó¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥³¥¢¡×¤Ê¤É¡¢Steam¾å¤Ç¤ÏÌ¤¸ø³«¤Î¥Ó¥ë¥É¤ò´Þ¤á¡¢¾¾ÃÝ¥²ー¥à¥º¤¬¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ëºîÉÊ¤ò°ìÆ±¤Ë»îÍ·¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¥ß¥¿Ìò¡¦²Ö´ä¹áÆà¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ö¥ß¥¿¡×Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü¡£¸ø¼°¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ñ¾ìÊ»Àß¤Î¡Ö404 Kitchen POP UP¡×¤Ë¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×KV¡Ê¥ー¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×À¼Í¥¡¦²Ö´ä¹áÆà¤µ¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ö¥ß¥¿¡×Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¤Ë¤Æ¥ß¥¿Ìò¤ò1¿Í9Ìò¤Ç±é¤¸¤¿À¼Í¥¡¦²Ö´ä¹áÆà¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥¿¡×Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó
¡Ê1¡Ë¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¡¡ÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ1Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþËè¤Ë¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¡¡²ñ¾ìÊ»Àß¤Î¡Ö404 Kitchen POP UP¡×¤Ë¤Æ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×KV¡Ê¥ー¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÊÆü¤´¤È¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£
ÈÎÇä¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¤È¡Ö¥è¥°=¥½¥Èー¥¹¤ÎÄí¡×¤Î¿·¥°¥Ã¥º¤¬´ØÅì¤Ç½é¤á¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ³«¾ì1»þ´Ö¤Ç´°Çä¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¥åー¥Ö¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¡Ë¤ÎºÆÈÎ¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÖPOP UP SHOCHIKU GAMES¡×³µÍ×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë ¹ç·×3Æü´Ö
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û
¡¦8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë16»þ～20»þ
¡¦8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ～20»þ
¡¦8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ～18»þ
¡Ú²ñ¾ì¡Û
404 STORE¡ÊShibuya Sakura Stage 4F 404 Not Found Æâ¡Ë
¡Ú¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¦¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×
¡¦¡Ö¥è¥°=¥½¥Èー¥¹¤ÎÄí¡×
¡Ú»îÍ·¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¦¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥È¥ë¡×¡§Á´À¤³¦100ËüËÜÆÍÇË¡£¥Ç¥Ã¥¹½ÃÛ·¿¥íー¥°¥é¥¤¥ÈÂÐÀï¥²ー¥à
¡¦¡ÖMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡×¡§Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÇÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬½±¤¤Íè¤ë¡ª Èþ¾¯½÷ 3D ¥Û¥éーADV
¡¦¡ÖÌ´¸¸ºùÏ°³Õ¡×¡§¡É¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ÉÇ¼ªÈþ¾¯½÷¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤ËÀï¤¦¥íー¥°¥é¥¤¥È3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦¡ÖBrokenLore: UNFOLLOW¡×¡§PS5¤Ç¤âÈ¯Çä·èÄê¡£SNS¤Î°Ç¤ËÇ÷¤ë¶ÃØ³¤Î¥Û¥éーADV
¡¦¡Ö¥ê¥¿ー¥ó¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥³¥¢¡×¡§7¿Í¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¼¤È¿¥¤ê¤Ê¤¹ÃÏ²¼À¤³¦Ãµº÷¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹ADV
¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡ÉÀè¹ÔÂÎ¸³¡É²ÄÇ½¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë
¡¦¡Ö¥è¥°=¥½¥Èー¥¹¤ÎÄí¡×¡§Steam Îß·×ÈÎÇä¿ô50ËüËÜ°Ê¾å¡£¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¥·¥à¡ßÎø°¦ADV
¡¦¡ÖSONZAI¡×¡§ÁÖ²÷¤ÊÏ¢·È¥³¥ó¥Ü¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È´°Á´¼êÉÁ¤¤Î¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎRPG
