¡ÒÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù9·î¹æ¤«¤éµ»ö¤òÀè½Ð¤·¡ª¡ÓÀï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Åö»þ¤Îµ²±¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹É÷²½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤Êº£¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¡²è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æì¡¢¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤¬ÉñÂæ¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÌ¡²è²È¤¬¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¡Ê¹½À®¡§ÌîËÜÍ³µ¯¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÀïÁè¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ù
ÀïÁè¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤Ê¤¼¤«¥Ð¥Ä¤¬°¤«¤Ã¤¿
ÉðÅÄ¡¡ËÍ¤ÏÆ®ÉÂ¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ù¡Ë¤Ç½é¤á¤ÆÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï¾¼ÏÂ19Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥ª¤Î¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¡£
ÆüËÜ·³¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤ò·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÊÎáÉô¤ÎÁ´ÌÇ¸å¤âÆüËÜÊ¼¤¿¤Á¤ÏÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢ÀøÉúÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ë¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
º£Æü¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÉðÅÄ¡¡¤¤¤¨¡¢ËÍ¤¬¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é10Ç¯Á°¡¢Åö»þ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤Ë°ÖÎîË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¡ÖÀï¸å70Ç¯´ë²è¤È¤·¤ÆÀïÁèÌ¡²è¤òÉÁ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´ë²è¤Î´Æ½¤¼Ô¤¬Àï»Ë¸¦µæ²È¤ÎÊ¿ÄÍËï½ï¡Ê¤Þ¤µ¤ª¡Ë¤µ¤ó¡£¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤Î¼èºà¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤ÎÆüËÜÊ¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
º£Æü¡¡»ä¤¬10Ç¯¤Ë¡Øcocoon¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¾¯½÷¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢²ÆìÀï¤Î¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¤ÎÈá·à¤«¤éÃåÁÛ¤·¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´ó¤»¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡£²Æì¤ËÊÆ·³¤¬¾åÎ¦¤·¡¢À©°µ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î2¡Á3¥õ·î´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿Ã»¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤«¤éÀïÁè¤â¤Î¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³ëÆ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÊ¿ÏÂ¶µ°é¤È¤·¤ÆÀïÁè¤â¤Î¤Î³¨ËÜ¤äÌ¡²è¤òÆÉ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬²áµî¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡¢¤½¤³¤ËÌ¤Íè¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£º£¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤È²áµî¤ÎÀïÁè¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ¡¡¤Ê¤¼Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡©
º£Æü¡¡»ä¤ËÀïÁè¤â¤Î¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤Î20Âå¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï²ÆìÀï¤¬Ëº¤ìµî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Åö»þ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½µÕ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢08Ç¯¤Ë²Æì¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ¡¡ËÍ¤ÏÊ¿ÄÍ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º£Æü¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢²Æì¤Ë¤Ï²¿¤Î¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀïÀ×¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤á¤æ¤êÊ¿ÏÂµ§Ç°»ñÎÁ´Û¤ò¸«³Ø¤·¡¢¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¼«Ê¬¤äÍ§Ã£¤Î»Ñ¤ÈÂç¤¤¯½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯º£¤Î¼«Ê¬¤È²ÆìÀï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÉÁ¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ÏÀïÁè¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Î¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ä¤¬ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤Êý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
ÉðÅÄ¡¡º£¤Î¤ªÏÃ¡¢¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤È¤Ï±ï¤Î¤Ê¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¶µ¼¼¤Ç¸¶Çú¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¯¥Ð¥Ä¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤¿µ¤¤Þ¤º¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£Æü¡¡ÉðÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î¸å¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÉðÅÄ¡¡Ã±¹ÔËÜ1´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Ï¢ºÜ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÌÜ»»¤¬Î©¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤È¸½ÃÏ¼èºà¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Åö»þÆüËÜÊ¼¤¬ÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿¹è¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¶¹¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¤º¤Ã¤È¿È¤ò±£¤¹¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤äÉÔ²÷´¶¤Ï¡¢¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º£Æü¡¡»ä¤â¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤¬¿È¤ò±£¤·¤¿¥¬¥Þ¡Ê¼«Á³Æ¶·¢¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤·¿¿¤Ã°Å¤À¤·¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¤³¤³¤ÇÊë¤é¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤âÌµÍý¡£»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ»à¤Ì¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Æî¤ÎÅç¤Ë¤ÏËÜ½£¤Ë¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¼«Á³¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¿Í´Ö¤¬·ì¤òÎ®¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÌµÎÏ¤µ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ¡¡¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤È²Æì¤Ï¡¢¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Á¤é¤â¥µ¥ó¥´¾Ì¤¬Î´µ¯¤·¤Æ¤Ç¤¤¿Åç¤Ç¤¹¤·¡¢¿¢À¸¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¸½ÃÏ¤Ç¿¢Êª¤Î°µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¡¡»ä¤¬¼èºà¤·¤¿»þ¤Ï¡¢Í½»»¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤ÆÊÔ½¸¼Ô¤Î¿ÆÀÌ¤Î²È¤ËÇñ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Ï¢ºÜ¤ò¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î²Æì¸©Ì±¤Î´¶³Ð¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¤ÎÈæ³ÓÅª¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢ÊÆ·³´ðÃÏÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤±¤ì¤É¡¢²ÆìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÊ¹¤¯¤±¤ì¤É¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¹ÅÙ´¶¤Ç¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤¬¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë²ÆìÀï¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¾ì¤Ç¤Ç¤¤ëºÇÂç¤Î¸½¼ÂÆ¨Èò
ÉðÅÄ¡¡¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ù¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÅÄ´Ý¤Ë¤ÏËÍ¼«¿È¤òÅê±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ´Ý¤ÏÌ¡²è²È»ÖË¾¡£ÀïÁè¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀï¾ì¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤º¤Ã¤È³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤Ê¤éÊª¸ì¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
º£Æü¡¡»ä¤¬¡Øcocoon¡Ù¤Î¤¢¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤¤¤Á¤´ÀïÁè¡Ù¤Ç¤â¡¢Ê¼»Î¤Î³¨Æüµ¤ò°·¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ù¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ¡¡³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¼»Î¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢³¤³°¤ÎÊ¼»Î¤â¤è¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Àï¾ì¤Ç¤Ç¤¤ëºÇÂç¤Î¸½¼ÂÆ¨Èò¤¬¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£Æü¡¡¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÁÏ¤ë¤³¤È¤¬À¸¤¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÅÄ¡¡ÅÄ´Ý¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÀïÁè¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¡¢Ç®ÎÌ¤¬°ã¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¡¡¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¹¥¤¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Èá¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ê¿ÍÊª¤òºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¡Øcocoon¡Ù¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡£
º£Æü¡¡¡Øcocoon¡Ù¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¤Ï¡¢¤â¤¦²¿ÅÙ¤â¾®Àâ¤äÌ¡²è¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤È¤É¤¦º¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤Ï½÷»Ò¹»½Ð¿È¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸¼Ô¤â¤½¤³¤ËÃåÌÜ¤·¡¢½÷»Ò¹»Åª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ¡¡¡Øcocoon¡Ù¤Ï¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬»×½Õ´ü¤«¤é±©²½¤¹¤ëÏÃ¤È¤·¤ÆÆÉ¤á¤Þ¤¹¤·¡¢ÀïÁè¤â¤Î¤À¤«¤é¤Èµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Êª¸ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
º£Æü¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÇ¯Îð¤¬¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ù¤è¤ê¤â¼ã¤¤¤·¡¢ºÊ»Ò¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢µß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉðÅÄ¡¡ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÀïÁè¤È¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÄË¤Þ¤·¤µ¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»×½Õ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÌî¤Î¶¹¤µ¡¢À¤³¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿ÉâÍ·´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢Ëú¤Ç¤¯¤ë¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤«¤é¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¹¥¤¤ÊÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
