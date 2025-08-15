〈発売中の『婦人公論』9月号から記事を先出し！〉戦後80年が経ち、当時の記憶はますます風化するばかり。そんな今、戦争について考えるきっかけを与えてくれる漫画に注目が集まっている。沖縄、ペリリュー島が舞台の作品を描いた2人の漫画家が、そのテーマに挑んだ理由を語り合う。（構成：野本由起）

戦争を描くことの難しさと緊張感

今日 『ペリリュー』は、このかわいらしい絵柄で残虐なシーンもしっかり描いていますよね。

武田 キャラクターは三頭身でかわいらしくしましたが、デフォルメするのはキャラクターデザインまで。戦場で起きた出来事はリアルに描写しよう、とはじめから決めていました。

今日 私は当初、血が流れるようなシーンはぼかして描いていたんです。でも、担当編集者から「現実にあったことをモチーフにしているのだから、怖さや痛みも描いてほしい」と言われて、内臓なども描くことにしました。その助言をいただいて、とてもよかったです。

武田 ただ勇気はいりますよね。

今日 そうですね。グロテスクにしすぎるとエンタメとして成立しませんが、描かないわけにもいかない。その加減を自分ひとりで考える怖さもありました。

武田 漫画はひとりで描いて、作者ひとりがすべての責を負います。アニメは、チームで制作するのでうらやましい。

今日 わかります。『cocoon』が舞台化される時、演劇のチームはみんなで沖縄のガマに入っていて、怖さや深刻さをみんなで共有しているのがとてもうらやましかった。私は担当編集者とふたりでガマに入ったので、あまりの衝撃に具合が悪くなってしまいましたから。



武田 今回対談のお話をいただいて、今日さんのブログを拝読しました。『cocoon』の取材地をもう一度めぐる記事で、「私はこの年月のあいだ、ずっと緊張し続けていた」と書いてあるのに共感して。それは、作品の責任をひとりで負うことへの緊張感だったのではないかと。

今日 戦争を描くことの難しさ、緊張感はありますよね。戦争体験者でも現地の人でもないので、「お前には語る資格がない」と決めつけられてしまう。それに、自分が扱ったテーマには、実際に亡くなった人がいるという事実があることも重い。描き終えたあとも「もう過去の作品だから」とないがしろにできず、ずっと大事にケアし続けなければなりません。

それに、虚実のバランスがとても難しくて。私の漫画はあくまでもフィクションですが、どこまで史実に基づくべきか、読者によって許容できるラインが違いますから。

武田 証言にないことを書いていいのか、その判断も悩ましかった。証言は残っていないけれど、全体を見渡せば確実にあったと思われる出来事は、今日さんも描いていますよね。

今日 証言第一主義になると、そこから一歩も動けなくなります。だから証言にあたり、そこからフィクションにジャンプする。ただ、それが難しくて……。

武田 僕は「こう描いたほうが作品にとって意味がある」と感じたら、証言がなくても描きました。ですが、自分が描いたことが正解だとも思っていません。

今日 本に描かれたことはすべて正しいと思い込んでいる人もいますが、そうではありませんよね。『ONE PIECE』で描かれているのは架空の出来事だと理解できるのに、どうして戦争ものは全部事実だと思ってしまうのか、とても不思議で。それに、戦争漫画というだけで「テーマは反戦」と銘打たれることはないですか？

武田 あります。取材でも「今、ここで『戦争反対』と言ってほしいんだろうな」という圧を感じて困ってしまうことも。今、戦争漫画に挑む作家の多くは、イデオロギーを伝えるために描いているわけではないのに。



今日 作中には「戦争反対、平和万歳」とは書いていないのに、戦争ものというだけで反戦のメッセージを読み取られてしまいます。私としては、読者自身に答えを出してほしいんです。「こう思うべき」とは誰も強制できない。もちろん私だって戦争は嫌ですし、起きてほしくはありません。でも、作品に自分の主張を乗せたくはなくて。

武田 僕も、個人的には戦争なんてごめんです。でも、作品の外でそう主張すると、漫画の読み方に影響を及ぼす気がする。作品そのものは、まっさらな状態で読んでほしい。

今日 私たちは戦争体験者ではないからこそ、こういうフラットな描き方になったのかもしれないですね。とはいえ、『はだしのゲン』のような作品を否定したいわけではありません。

武田 僕らの世代が描くものと比較して、『はだしのゲン』が非難される風潮は嫌ですよね。

今日 戦争ものの土台を作ってくれた素晴らしい作品ですし、学校図書からはなくさないでほしいと思います。『cocoon』も学級文庫として置かれることが多いのですが、史実をもとにした作品だと知らず、ただの少女漫画として読んだ人もいるそう。

読み終わってから、「この作品のモデルになった戦争が、過去に本当にあったんだ！」とようやく知るみたいです。驚きましたし、沖縄出身の編集者が「誰も沖縄戦のことを知らない」と憂えていた理由がわかりました。

武田 10代の『ペリリュー』読者の中には、そもそも日本とアメリカが戦争をしていたことを知らない人もいました。びっくりしましたが、この漫画を描いたことに意味があったんだなと思います。

資料を調べるなかで浮かび上がるテーマ

今日 『cocoon』も『ペリリュー』もアニメ化されますよね。この夏にNHKで放送されるアニメ版『cocoon』は、スタッフが「令和の若者に届けたい」という思いで立ち上げたプロジェクトだと思います。そのため監督もスタッフも若手が多い。作画や構成も、今の世の中にフィットしたアニメになりました。

武田 12月に公開される劇場版アニメ『ペリリュー』は、11巻ある漫画を2時間の映画に収めるのがとにかく大変で。最終的に、僕が脚本を書きました。

「このシーンもカットしなければならないのか」というつらさはありましたが、小中学生が初めて戦争に触れるきっかけになればと思います。もともと自分が描きたくて始めた連載ですが、描くからには次世代に届けたい。

今日 『ペリリュー』は、ついに外伝も完結しましたね。

武田 10年間、この漫画のことだけを考えてきましたが、これで終わり。ただ、調べものは終わりがないんですよ。

今日 まさに沼。（笑）

武田 ペリリュー島の外側へと調べものが広がっていき、自分の興味も尽きなくて。今も調べものは続けています。

今日 私はふんわりした叙情系の漫画でデビューしたので、戦争ものを描くなんて当時のプランにはまったくありませんでした。ただ、あの頃の作風のままだったら3作くらいで消えていたんじゃないかと思います。

毎回資料を調べ、作品にしっかり向き合い、「ここを描き逃したんじゃないか」と反省しながら描き進める。戦争を描くことで、作家として一段深いところに連れていってもらえました。武田さんは、次回作の題材は決まっていますか？

武田 まだ何も決まっていませんが、僕も沖縄戦を描きたい気持ちもあって。自分なりの切り口を見つけようと、取材を重ねているところです。

今日 ひめゆり学徒隊を題材にした作品は多くありますが、少年兵部隊の鉄血勤皇隊を扱ったものは少ないですよね。そういう作品をぜひ読んでみたいです。