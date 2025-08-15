今年、デビュー60周年を迎えたシンガーソングライターの加藤登紀子さん。80歳を超えてもなお、精力的に音楽活動を行っています。今回、自身作詞作曲の「渡り鳥の子守唄」を、24歳の若きシンガーソングライターNozomi Lyn（ノゾミ・リン）さんに提供・プロデュース。9月17日、全世界に配信リリースされます。また、8月23日には加藤さんの出生地である中国・ハルビンでコンサートを開催。母親がハルビン出身というNozomi Lynさんも出演します。共通点も多く、世代を超え意気投合する2人に、コンサートへの意気込みや楽曲についてインタビュー。この記事では、加藤さんの故郷・ハルビンに寄せる思いや、今までの歌手人生で印象に残っていることなどを伺いました。（構成：宇都古舞 撮影：米田育広）

【写真】初対面から打ち解けたという加藤さんとNozomi Lynさん

音楽家としてハルビン出身が誇り

――終戦直前、ソ連軍の侵攻が始まった旧満州・ハルビン。まだ1歳8ヵ月だった加藤さんは母におんぶされ、日本軍のトラックに乗り込み避難。1946年に日本へ引き揚げるまで、母・兄・姉とともにハルビンの難民収容所で生活していました（自伝『トコちゃん物語いつも空があった 加藤登紀子自伝【誕生・青春編】』より）。ハルビンで壮絶な経験をした加藤さん。戦後80年が経った今、ハルビンにどんな思いを抱いているのでしょうか。

ハルビンという街は、ユダヤ人やロシア人などいろんな人が亡命してきて、結果的にたくさんの音楽家が集まった街。戦争で生き抜けなかった人たちもいる中、音楽がいろんな人の願いを脈々と伝えてきました。生き抜いた音楽は世界中に広がって、今へつないできたのだと感じます。ハルビンはその歴史の中で大きな役割を果たしてきた。だからこそ、この街の素晴らしさを伝えたいんです。

私は、ハルビン交響楽団にも大きなリスペクトを感じています。（1908年に設立した東清鉄道交響楽団を起源に持つ）楽団が今も存続しているということは、この街に優秀なミュージシャンが集まってくる特別な歴史があったんです。私は音楽家として、革命と戦争という過去を乗り越えて来たこの街を、大事にしたいんですね。

戦後80年＆デビュー60年のコンサートとして

ハルビンでのコンサートはなんとなく夢として持っていました。デビュー60周年の締めくくりとして、ハルビン交響楽団とできればいいなって。75歳の誕生日を、ハルビンでお祝いしたんですよ。その時、ハルビン交響楽団の皆さんにお会いする機会があって、ぜひコンサートをハルビンでもう一度したいと思っていたら、Nozomiさんのお母様が交響楽団とのパイプがあったんです。それを作詞家のいではくさんに話したらつないでくださって。それでコンサートが実現しました。

コンサートにはNozomiさんのほか、次女のYaeも出演します。祖母・母・孫の3世代が集まって歌うということで、各世代の心に届けば良いなと思っています。私にとってはクライマックスのコンサートになりますけど、日本と中国のつながりを築いてくれる次の世代へと、バトンを渡せるようにしたいです。



まだまだ知らないことがある

コンサートに備え、ハルビンについて改めて勉強しています。その中でいろんなことが分かってきて。私今、ハルビンについて相当詳しいと思う。

今は（2023年に）直木賞を獲った小川哲さんの『地図と拳』という小説を読み直しています。ロシア人が鉄道を敷いてハルビンという街を創ろうとしていた頃の話なんですが、それがすっごい面白い。何にも支配されていなかった頃の満州を書こうという人がいたことが、衝撃だった。彼があれからどうしているのかぜひ知りたい。対談できる機会があればしてみたいですね。

今年でデビュー60周年を迎えた加藤さん。世界各地で活動を行う中で、歌手としての“生き方”を学んだ出来事もたくさん経験したと語ります。印象深いエピソードをいくつか教えてくれました。

自分の歌を歌っていれば通じる

1988年にアメリカ・ニューヨークのカーネギーホールでコンサートをやったとき。取材の人に「何語で歌いますか？」って質問されたんです。「もちろん日本語です」と答えると、「日本語のポップスって聴いたこと無い」って言われたの。「じゃあ、あなたはフランス人にもスペイン人にも、“何語で歌うのか”って聞くの？」って言い返したら「ごめんなさい」って謝られた。

あの当時、現地の人は日本から来る芸術って歌舞伎か能しか知らないの。日本人の歌手は民謡でもやるんだろうって思っていたんでしょうね。そんな感覚のずれがあったんです。“いや、冗談じゃない”って思いましたよ。

それでコンサートでは、自分が歌いたい歌をやろうと思って。1曲目に「リリー・マルレーン」（第二次世界大戦中に流行したドイツの民謡）を日本語でやって、韓国の歌やひとり寝の子守唄とか、愛の讃歌とか、とても多国籍なメニューで歌いました。それがすごく当たったんです。アメリカ人も多国籍だから、その国際性がはまったのかな。私の世界をすごい受け入れてくれた。コンサートが終わって、お客さんが「リリー・マルレーンを日本語で聞くなんてびっくりした。震えた」って言って抱きしめてくれたんです。アメリカと戦争した日本から来た歌手が、日本語で戦時中の歌を歌うということに衝撃を受けたのでしょうね。

いろんな事情と歴史の中を生き抜いた歌がある。そこに歌う理由があって、私がそれを“自分の歌”として歌っていれば、日本人だろうと日本語だろうと通じるんだと思いました。



歌が歴史を巡りめぐって生き抜いている

メリー・ホプキンの「悲しき天使」っていう曲があるんですけど、それをアメリカで歌ったとき、まだ10代の男の子が「泣いちゃった」って私のところにきたの。「お母さんがいつも歌ってくれた歌で、この歌をあなたが歌うと思わなかった」って。もしかしたらその子は亡命ロシア人かもしれないって感じたんです。

「悲しき天使」というのは、亡命ロシア人の歌なんですよね。スターリンの時代、ロシアのポップソングが一斉に禁止されて、古い音楽しか許されなかった。その頃の曲なんです。私は最初そんなこと全然知らなかったんだけど、歌っていくうちにそんな背景が分かってきて。百万本のバラもそうだけど、歌にはいろんな運命があって、巡りめぐって物語がつながっていくんだなと。ポール・マッカートニーもこの曲を歌っているんだけど、彼はこのことを知ってたんじゃないかって思います。実は悲しき天使は、ヘイ・ジュードよりも売れた曲なの。

音楽は水なんですよ。そこに染みやすい土（風土）があると、世界中のあちこちで歌っているとそう思います。日本で受けたとか実績があるとか、そういうのに関係なく、そこの空気にピタってはまる曲がある。アメリカで「悲しき天使」という意外な歌を切り札的になるという大きな発見。

意志のない歌い方が受け入れられた

私が作詞・作曲した「渡り鳥の子守唄」のデモテープをNozomi Lynさんからいただいたとき、彼女の歌に感動しました。ありのままで、伝わってくる。子守唄って寝る前、いわば洋服も化粧もとって、一番自分に帰れる時間に歌っている歌。聴かせようとか、技術的なものは要らないんです。頑張って歌おうとしてもダメで。彼女はそれができる歌手ですよ。



「渡り鳥の子守唄」のジャケット

私もひとり寝の子守唄をレコーティングしたときに、（舞台とは）違う歌い方をしているんですよね。あれはたしかファーストテイクが採用された。あの時代はオケを小さいスピーカーから聴きながらレコーディングをしないといけなくて。なんとなく小さい声で何も考えず歌っていたんです。次本気で歌おうと思っていたら、それがＯＫテイクになった。ディレクターに「まだ本気で歌っていないのでやらせてください」って言ったんだけど、「いい」って返されて。

さくらんぼの実る頃（映画「紅の豚」劇中歌）もそうです。映画上映の1年前、VTRを撮ろうとしたとき。マネージャーがピアノを弾いて、仮音源として私が鼻歌で歌ったんです。それがテレビのスポットCMに使われたからびっくりして。宮崎駿さんに「あれ仮歌なんじゃないですか」って言ったら「あれでOKです。これ以上の歌はありません」って。今のNozomi Lynさんと「渡り鳥の子守唄」がぴったり共鳴し合っているのも、似ているかもしれません。

この曲たちは不用意に歌ったものが採用されたから、コンサートで再現するのが大変。あのときなんであんな風に歌えたのかなって感じです。もしかしたら不思議な瞬間だったのかも。

そんな加藤さんは今年4月、『トコちゃん物語 いつも空があった 加藤登紀子自伝【誕生・青春編】』を出版。執筆活動を振り返り、「歴史を語ること」に対し心境の変化があったといいます。

歴史は生きた分だけしか語れない

本を書きましたけど、しみじみね、歴史って「自分の生きた分だけしか語れない」っていうことを思ったんです。死んだ人は自分を語れない。生きて残った人はいい気なものなんです。生き残ったから語れるのであって。

私の母親もたまたま子どもたちを失わなかったから、過去を語れる。紙一重ですよね。もしひとりでもきょうだいを亡くしていたら、一切過去を語らずに生きていたかも知れない。本当に雲泥の差ですよ。歴史は難しいですね。

語るのは結局、自分のためなんです。なぜなら自分が経験したことしかしゃべれませんから。でもいろんな人が勝手なことをしゃべって、その一つひとつが集まってはじめて、全体が見えてくるんです。歴史ってそういうものなんじゃないのかな。だから私もそれから、「戦争を本当は知らない私たちのような世代も精一杯しゃべってもいいな」って思うんです。

後編では、加藤さんがプロデュースするNozomi Lynさんに託す思いについて紹介します。



Nozomi Lynさん（右）と