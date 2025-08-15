Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

ÅÐ»³µÒ¤Î20ÂåÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÎ¾²¡¦Íå±±³Ù¤Ç¡¢·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Î°ÂÈÝ¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÍå±±³Ù¤ÎÃæÊ¢¡¦É¸¹â550¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£

14Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢°ì½ï¤ËÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤é¡ÖÍ§¿Í¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤ä¤Ö¤ÎÃæ¤Ë°ú¤­¤º¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Îµß½õÂâ¤ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï15Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤«¤é18¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¤ÎÁÜº÷¤ÇÃËÀ­¤¬½±¤ï¤ì¤¿ÅÐ»³Æ»¤Î¼þÊÕ¤Ç¡¢·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿º°¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¶á¤¯¤ÇÃËÀ­¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëºâÉÛ¤äÏÓ»þ·×¡¢Ë¹»Ò¤Ê¤É¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¶á¤Î¼ùÌÚ¤äÃÏÌÌ¤Ë¤Ï°ú¤­¤º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·ìº¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ­¤òÃµ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤À»³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÅÐ»³µÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾å¶õ¤«¤éÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£