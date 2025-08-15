俳優でモデルの菜々緒さんのマネージャーアカウントは8月14日にInstagramを更新。俳優の鈴木亮平さんとのツーショットを披露し、そのスタイルの良さに注目が集まっています。（サムネイル画像出典：菜々緒さんマネージャー公式Instagramより）

写真拡大

俳優でモデルの菜々緒さんのマネージャーアカウントは8月14日にInstagramを更新。俳優の鈴木亮平さんとのツーショットを披露しました。

【写真】菜々緒＆鈴木亮平の170センチ超え圧巻スタイル

「スタイルが神がかかってる」

「鈴木亮平さんと菜々緒の海へのお出かけタイム　ついに写真解禁です」とつづり、菜々緒さんと鈴木さんのツーショットを3枚載せている同アカウント。菜々緒さんは腹筋が見えるファッションで、鈴木さんは短パン姿で、2人とも手足の長いスタイルが際立っています。菜々緒さんは172センチ、鈴木さんは186センチという長身です。

コメントでは、「最高すぎる！！」「2人の手足の長さがヤバすぎる!!」「楽しそ〜う」「このシンクロ率…さすがバディ」「スタイルが神がかかってる」「菜々緒さんだけAIかと思うくらい綺麗すぎて浮いてる(褒め言葉)」「どんだけスタイルいいんだ」「お二人ともスタイルが異次元過ぎる」と、絶賛の声が多数寄せられました。

共演する映画のオフショット公開

同アカウントは1日にも菜々緒さんと鈴木さんのツーショットを披露。同日公開の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』のオフショットのようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)