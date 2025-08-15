「どんだけスタイルいいんだ」菜々緒＆鈴木亮平、170cm超えショットに「異次元」「手足の長さがヤバすぎる!!」
俳優でモデルの菜々緒さんのマネージャーアカウントは8月14日にInstagramを更新。俳優の鈴木亮平さんとのツーショットを披露しました。
【写真】菜々緒＆鈴木亮平の170センチ超え圧巻スタイル
コメントでは、「最高すぎる！！」「2人の手足の長さがヤバすぎる!!」「楽しそ〜う」「このシンクロ率…さすがバディ」「スタイルが神がかかってる」「菜々緒さんだけAIかと思うくらい綺麗すぎて浮いてる(褒め言葉)」「どんだけスタイルいいんだ」「お二人ともスタイルが異次元過ぎる」と、絶賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】菜々緒＆鈴木亮平の170センチ超え圧巻スタイル
「スタイルが神がかかってる」「鈴木亮平さんと菜々緒の海へのお出かけタイム ついに写真解禁です」とつづり、菜々緒さんと鈴木さんのツーショットを3枚載せている同アカウント。菜々緒さんは腹筋が見えるファッションで、鈴木さんは短パン姿で、2人とも手足の長いスタイルが際立っています。菜々緒さんは172センチ、鈴木さんは186センチという長身です。
共演する映画のオフショット公開同アカウントは1日にも菜々緒さんと鈴木さんのツーショットを披露。同日公開の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』のオフショットのようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)