84万人が選んだ「住みここちのいい都道府県」ランキング！ 2位「神奈川県」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、全国47都道府県居住の20歳以上の男女84万1008人を対象に「住みここち（都道府県）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みここちランキング2025＜全国版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の5年間の回答を累積して集計しています。
本記事では、全国民が選んだ「住みここち（都道府県）」ランキングを紹介します。
因子別では、「交通利便性」「親しみやすさ」「賑わい」の3因子で全国3位、「生活利便性」因子でも7位に入る評価を得ました。
因子別では「生活利便性」「交通利便性」「親しみやすさ」「賑わい」の4因子で全国1位、「行政サービス」で2位、「防災」でも10位の評価を獲得しています。
2位：神奈川県／評点65.9／偏差値67.2神奈川県は、首都圏にありながら多彩な魅力を持つ地域です。みなとみらいの高層ビル群や山下公園、中華街といった都会的スポットと、鎌倉や葉山、江の島などの自然や歴史を感じられる観光地が共存しています。交通の便が良く、都心へのアクセスも快適で、暮らしの選択肢が広がる環境です。
1位：東京都／評点68.1／偏差値75.7東京都は、日本の首都として行政・経済・文化の中心を担っています。発達した交通網により生活の利便性や就業機会が豊富で、多様な文化や人々が集まることで「親しみやすさ」でも高い評価を受けています。物価や地価は高いものの、それを上回る魅力と利便性が多くの人を惹きつけています。
