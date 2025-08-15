忙しい女性におすすめ♡pdcの”美白導入美容液”で時短ケア♪

忙しい毎日でもしっかり美白ケアが叶う、pdcの新しい“ブライトニングライン”から『美白導入美容液』が登場しました♡美白成分ナイアシンアミドと抗炎症成分を配合し、角質ケアも同時にできる嬉しい1本。9月5日正午より公式オンラインショップで発売開始。毎日のスキンケアにプラスして、透明感あふれる素肌へ導きます♪

美白＆角質ケアが1本でできる秘密

この美容液は、メラニン生成を抑えるナイアシンアミドと炎症を防ぐグリチルリチン酸ジカリウムを配合。美白効果と肌荒れ予防を同時に叶えます。

さらに7種のフルーツ由来エキスで角質をやわらかく整え、透明感*³のある明るい肌に導くんです。忙しい朝晩のケアに最適で、肌の土台からしっかりサポート♪

*³うるおいによる

肌に優しい低刺激設計＆使い心地も魅力

無香料・無着色・アルコールフリーの低刺激処方で、乾燥敏感肌さんも安心して使えます。テクスチャーはとろみがありながらもべたつかず、肌になじみやすいので次のスキンケアも邪魔しません。

1プッシュで適量が出るので使いやすく、ごわつきが気になる日はコットンでのふき取りケアもおすすめです♡

忙しい毎日に♡pdcの美白導入美容液で透明感ケア

pdcの『ブライトニング美白導入美容液』は1,650円（税抜1,500円）で、9月5日12:00より公式オンラインショップで発売開始。

医薬部外品ならではの有効成分がたっぷり配合され、忙しい女性でも手軽に美白×角質ケアが実現します。肌にやさしい処方なので毎日続けやすく、透明感あふれる素肌づくりの強い味方♡

ぜひこの機会にチェックして、賢く美肌を育ててくださいね♪