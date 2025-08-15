モデルで俳優の山田優さんは8月14日、自身のInstagramを更新。海外有名バンドとのコラボTシャツを着用し、美脚が際立つ姿を披露しました。（サムネイル画像出典：山田優さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルで俳優の山田優さんは8月14日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿を披露しました。

【写真】山田優の細い圧巻の美脚

「筋肉質で格好いい！！」

「スペシャルなTシャツが登場」と題し、自身の写真を6枚載せている山田さん。イギリスのロックバンド・オアシスの再結成を記念したコラボTシャツを着た姿です。黒いミニ丈のスパッツを合わせ、細く長い美脚を披露しています。圧巻のスタイルです。

コメントでは、「筋肉質で格好いい！！」「細すぎですが、可愛いです」「素敵おしゃれ」「足細すぎぃ」「足の筋肉すごいです！」「かっこよすぎです」「これでおかーさん!?ないない!!まじでない!!あり得ない!!かっこよすぎるて」と、称賛の声が多数寄せられました。

おしゃれな私服姿も

2日にも美脚が際立つ姿を披露していた山田さん。夏らしい私服姿です。おしゃれな山田さんの姿が気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね！(文:橋酒 瑛麗瑠)