「これでおかーさん!?ないない!!」山田優、圧巻の美脚披露「細すぎですが、可愛い」「足の筋肉すごい」
モデルで俳優の山田優さんは8月14日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿を披露しました。
【写真】山田優の細い圧巻の美脚
コメントでは、「筋肉質で格好いい！！」「細すぎですが、可愛いです」「素敵おしゃれ」「足細すぎぃ」「足の筋肉すごいです！」「かっこよすぎです」「これでおかーさん!?ないない!!まじでない!!あり得ない!!かっこよすぎるて」と、称賛の声が多数寄せられました。
「筋肉質で格好いい！！」「スペシャルなTシャツが登場」と題し、自身の写真を6枚載せている山田さん。イギリスのロックバンド・オアシスの再結成を記念したコラボTシャツを着た姿です。黒いミニ丈のスパッツを合わせ、細く長い美脚を披露しています。圧巻のスタイルです。
