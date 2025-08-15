Vaundy、会員限定ツアー開幕 各会場のライブ音源を収めたCDリリースも決定
Vaundyが14日、ツアー『Vaundy VAWS premium live house tour “ART Work Studio live 001”』大阪公演を開催した。
【ライブ写真】躍動的な動きを見せるVaundy
同ツアーは、会員サイト・VAWS premiumのメンバーのみが応募できる限定ライブ。Vaundyは、2026年2月に男性ソロ史上最年少で挑む4大都市全7公演のドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026』を予定しており、その開幕を控えるなかでの貴重なステージとなった。
この日の会場は熱気に包まれ、各公演のライブ音源を収録したCDを会員限定で受注販売することも発表された。8月18日の愛知公演、8月20日の東京公演も予定されており、東京公演は一部生配信とJ-WAVE「GRAND MARQUEE」でのオンエアが決定している。
さらに11月には、NHK主催のイベント『18祭』への出演が決定。18歳世代1000人とともにパフォーマンスを行い、彼らの想いを受けて新曲を制作する一度限りのステージとなる。参加応募の締切は8月18日まで。
