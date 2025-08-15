Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢AKB48¤ÎMV»£±Æ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¿©¤¢¤¿¤ê¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î»ö¼ÂÈ¯³Ð¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×
¡¡¸µAKB48¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù(¸å11¡§00)¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤ÎMV»£±Æ¤ÇÁ°ÅÄ¤ò½±¤Ã¤¿¡È»ö·ï¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤Î¼ê¤â²Ä°¦¤¤¡×¡È¤À¡¼¤¤¤¹¤¤Ê»Ò¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¡¢¨¼Ì¿¿4Ëç¤á
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸·ë¤·¤¿AKB48¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿Åö»þ¤Î½é½Ð¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢MV»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤Î¤È¤»ä¡¢¿©¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£»£±Æ¤Ï¥°¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä«¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤À¤±¤ª¤Ê¤«¶õ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¡©¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é30Ê¬¸å¤Ë¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÅÓÃæ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê½¤¤¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÊÛÅö´í¤Ê¤¤¤«¤â¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤â¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
