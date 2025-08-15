戦争について子どもに伝える時、いつから、どんなことを始めればよいのか。トラウマ（心的外傷）となってしまう恐れはないのか。臨床心理学の観点から平和教育などを研究する立命館大大学院の村本邦子教授に聞いた。（新西ましほ）

−何歳くらいから始めたらいいの？

理解度や感受性、成育環境などは個人差が大きいため、一概には言えない。どんな発達段階にいる子どもたちに、何を伝えたいのか、まずは大人が立ち止まって考えることが大切だ。

−初めて伝える時はどんな方法がお薦め？

インパクトが強いリアルな映像や写真より、最初は抽象的に表現された絵本などの方が入りやすい。

−残酷な現実を見せることはためらってしまう。

過去にたくさんの命が奪われ、今も世界各地で戦争は続いていて、自分たちだって巻き込まれるかもしれない。インターネットでそうした映像を目にする機会もあるだろう。避けるのではなく、一緒に受け止めて向き合う覚悟が大人には問われている。

−展示や映像を見せる時に気をつけたいことは？

準備もなく、いきなり悲惨な体験に直面させても、恐怖心を与えるだけ。事前にどんなものを見るか伝えた上で、無理強いせず「選んで見よう」「嫌なら待っていてもいいよ」と選択肢を与えることが大切だ。

−トラウマになってしまう恐れはないのか。

恐ろしい現実を知って、ショックを受けるのは自然な反応。圧倒的な恐怖や無力感がトラウマにつながる。見聞きする際は、一人ぼっちにせず、大人も一緒に。終わった後に感想を語り合うことも大切だ。絵や文章で表現する、折り鶴を折る、戦地の子どもの支援団体に寄付するなど「自分にもできることがある」という感覚が持てると、乗り越える力につながる。