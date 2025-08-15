¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¦ºå²¼Îú¤¬Éü³èÅÐÈÄ¡ÖÂ¤Ï¿Ì¤¨¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¡¡ÀèÈ¯¡¦ÌÚ²¼¤Ë¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè10Æü¡¡2²óÀï¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©8¡½4²Ö´¬Åì¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬²Ö´¬Åì¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£2001Ç¯¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÅêÂÇ¤Î¤«¤ß¹ç¤¦Àï¤¤¤ÎÃæ¡¢ºÇÂ®147¥¥í±¦ÏÓ¡¦ºå²¼Îú¡Ê3Ç¯¡Ë¤âÀ»ÃÏ¤ÇÉü³èÅÐÈÄ¡£¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¤Ï¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤Ê¡Ä¤È¡×¤ÈÅÐ¾ì»þ¤Ëµå¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿Âç´¿À¼¤ò´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡8¡½4¤Î9²ó¡¢ÀèÈ¯¤ÎÌÚ²¼ÂëÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ºå²¼¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£9ÈÖ¡¦»³ºêÎÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ï139¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤Ï2ÈÖÂÇ¼Ô¤ò¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î143¥¥íÄ¾µå¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤òÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö´¿À¼¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌµ¿´¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤É¤³¤í¤Çºå²¼¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿²¬ÅÄÎ¶À¸´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ç¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¥³¥Ä¥³¥Ä¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë»Ò¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤â¤¦ºä²¼¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÄìÎÏ¤òÇ§¤á¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¢¥ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êº£Æü¤¯¤é¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£½ÕÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤Ï°í´ô¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤È¤Î1²óÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢±¦Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç1²ó2¼ºÅÀ¡¢¤ï¤º¤«23µå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÝÂ¸ÎÅË¡¤òÁª¤Ó¡¢·Þ¤¨¤¿²Æ¤ÎÊ¼¸ËÂç²ñ¡£Ì¤ÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ë¤ÏÊ£¿ô²óÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤ËÉü³è¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤º¡¢ÌÚ²¼¤¬¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÌÚ²¼¤¬¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â´èÄ¥¤ì¤¿¡×¡£Ãç´Ö¤È¤Îå«¤ò¶»¤Ë¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£