帰宅困難の夜　万博担当大臣がお詫び「３万人に足止めを食らわせてしまった」　経産省に検証指示、課題を洗い出しへ

大阪メトロ中央線の運転見合わせで、万博会場で約３万人の帰宅困難者が出た問題で、万博を担当する伊東大臣は１５日の会見で「対応に課題もあったと聞いている」とし、経産省に検証を指示したと話しました。



伊東大臣は冒頭、「多くの来場者の皆様に現地にとどまることになり大変なご迷惑をおかけしたことを申し訳なく思う次第であります」とお詫びしました。



そして、「博覧会協会におきましては、閉場後の会場内への来場者の受け入れ、バス事業者やタクシー事業者に対する代替交通手段の要請、また一部パビリオンや、施設の休憩場としての開放、また飲料水の配布等につき、各パビリオンや関係機関の協力も得つつ対応を進めてきたものと報告を受けておりますが、対応には課題もあったと、このように聞いているところであります。」と評価と課題を合わせて述べました。



伊東大臣は「３万人を数える来場者の皆さんに、結局足止めを食らわせてしまったという事実もありますので、再発防止や今後の対応を含めて、反省すべき課題もたくさんありましたので、それを洗い出し、対策を講じていきたい」とし、けさ一番で経済産業省に検証を指示したことを明らかにしました。