「我が部隊は特攻せず」太平洋戦争末期、曽於市に特攻作戦の異議を唱えた若き指揮官が率いる部隊がありました。信念を貫いた若き指揮官の姿から平和の尊さを後世に伝えようと県内出身の落語家が公演を行っています。その姿に密着しました。

■特攻を知る土地で育った落語家の使命

（落語）

「戦争に行きなさるの？どちら方面に？それは聞かんでください。特攻？特攻？」



落語家の桂 竹丸さん。特攻最大の基地があった鹿屋市出身。母から特攻の話を聞いたり生まれ育った家の近くに防空壕があったりと幼いころから特攻を身近に感じていました。

（桂竹丸さん）

「先生が特攻隊を教えてくれたんですよ。特攻隊は燃料半分で、そのまま死んでいくのよ。へーってみんなが言って。その時、みんな天皇陛下万歳って言って飛んで行ったのよと」



約20年前から特攻をテーマにした創作落語に取り組んでいます。

■“帰ってこい”――美濃部少佐の言葉が響く落語

戦後80年という節目の今年、桂さんがテーマに選んだのが特攻作戦を“拒否”した芙蓉部隊。率いたのは美濃部 正少佐、当時29歳です。軍の最高会議で示された「総特攻」の方針に異議を唱え夜間に攻撃し基地に帰るという独自の戦法で終戦まで戦い抜きました。

今から3年前、桂さんが訪ねたのは芙蓉部隊の歴史を語り継ぐ岩川芙蓉会のメンバー、前田 孝子さん。前田さんは隊員の遺影や遺品を集め曽於市の施設に展示する活動を行っています。

前田さんが桂さんに見せたのは隊員の遺書。芙蓉部隊が特殊な部隊だったと分かると言います。



（岩川芙蓉会・前田孝子さん）

「遺書の最後に特攻隊員でなかったのが分かる文章がある。『生あらば後便りにて』と。生あらばなんて使えない、特攻隊の人は検閲があるから」



（桂竹丸さん）

「そっか。生きて帰ってくるなという時代だから」

美濃部少佐の姿をはじめ周りの隊員たちのエピソードも盛り込みながら人物像をより具体的に浮かび上がらせていきます。



（桂 竹丸さん）

「美濃部さんは、どういう人であったと思う？」

（岩川芙蓉会・前田孝子さん）

「自分から死を求めない、かといって死を恐れない。戦うべき時は戦う。ここまでしっかりと隊員に伝わっていたんだなと」



桂さんは多くの関係者から話を聞き落語を磨き続けています。

（桂竹丸さん）

「私が鹿屋に生まれて特攻基地のあったところで、いろんなことを子供の時に聞いていた。特に美濃部っていう人の話は、後世に残しておく語り部として取り組んでみたら興味深いと思った」

先月、鹿児島市で行われた桂さんの独演会で完成した落語「特攻セズ」が披露されていました。



（落語）

「昭和20年千葉県木更津におきまして最高会議がございました。若干29歳。末席に座っておりましたのが美濃部少佐でございました。海軍の最高幹部がやってまいりましてこれより全てのパイロットは特攻にすると言ったんですね。もうお分かりですよね。パイロットはみんな死ねって言っているんですよね。誰も反論するものはおりませんでした。しかし美濃部は立ち上がります。特攻ではアメリカのグラマンに勝てません。バッタバッタ落とされるのみ」

幹部を説得し芙蓉部隊を特攻編成から除外させた美濃部少佐。出撃前に隊員たちに、こんな声をかけていたと言います。



（落語）

「必ず帰ってこいよ。また戦おう。必ず帰ってこいよ。帰ってくるのが第一の任務なんだからな。帰ってこいよ。いいな」

「お国のために死ぬ」のが当たり前だった時代。毅然として特攻作戦を拒否した美濃部少佐の芯の強さこそ平和な世の中であり続けるために求められていることだと話します。



（桂竹丸さん）

「いい意味で空気の読めない人。美濃部さんはあの時に違うだろって、命かけた。若い兵士のために筋は曲げない」

最後まで部下の命を重んじた美濃部少佐は滑走路の脇で隊員たちの帰還を何時間も待ち続けました。翌朝、帰ってくるはずの隊員が帰ってこなかったときは憔悴しきった様子だったと言います。



（落語）

「あれほど帰ってこいって言ったじゃないか。途中で引き返せと言ったじゃないか。なぜ帰ってこない。また一緒に戦えないじゃないか」

終戦を迎え生き残った隊員たちを故郷に送り出した場面で約30分の演目を終えました。会場には桂さんに芙蓉部隊について教えた前田さんの姿もありました。



（岩川芙蓉会・前田孝子さん）

「ここまで来たなという感じ。感極極まった。絶対に戦争だけはしてほしくない。この美濃部さんの話で命を大事にした指揮官なので皆さんが見てくだされば各自で色んなことを感じ取ってくださるのではと期待している」

■「人生を戦争でやめるのはだめ」――桂竹丸さんの信念

若い世代に芙蓉部隊について知ってもらいたい。



今月、芙蓉部隊が拠点を置いた曽於市の中学生を前に公演を行った桂さん。地元でも、ほとんどの子どもたちが芙蓉部隊を知りません。芙蓉部隊の姿を通して戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えました。

（中学生）

「戦争を経験していないので戦争の悲惨さが分からないところもある。（戦争）を減らしていく取り組みが大切だと思う」

（中学生）

「80年前のことなので戦争を経験していない。落語として話してくれたことで世界でも

起こっているんだと、身近な出来事としてとらえることができた」

（桂竹丸さん）

「人の人生を戦争で止めるのはだめ。我々はこういう、おしゃべりの世界で柔らかく何かお伝えできたら。これが落語の手法。平凡な毎日を送っているものもありがたい。でも、それは戦争で死んでいった人が一杯いるわけで、その人たちの為にも我々がそれに報わなければならない」



命を重んじ信念を貫いた人がいたと後世に伝えること。特攻の地、鹿児島に生まれた落語家の覚悟です。



（KYT news.everyかごしま 25年7月24日放送）