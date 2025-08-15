メッツの千賀滉大投手（３２）は１４日（日本時間１５日）に本拠地ニューヨークでのブレーブス戦に先発し、５回２／３を投げ、１本塁打を含む５安打２失点７三振１四球で勝敗は付かなかった。打者２３人に９３球。防御率２・３５。チームは３―４で逆転負けした。

３回まで毎回、安打を打たれたが無失点。しかし、リンドアの２２号で１点を先制してもらった４回二死、アルビースに外角のフォーシームを捉えられ、右翼席に１０号ソロを運ばれた。１―１の同点とされた。

５回は初めて三者凡退に抑えたが、６回二死一でハリスに中前打され、二死一、三塁とされたところで降板となった。救援したロジャースがアルビーズに左前に運ばれ、１―２と勝ち越された。その裏にニモの左犠飛で同点に追い付き、アロンソの左前適時打で３―２と勝ち越した。

ところが８回一死一塁からハリス、アルビーズの連続適時二塁打で３―４と逆転を許すとそのまま敗れた。

毎回の７三振と調子は悪くなかったが、甘く入ったボールを捉えられた。２番手が勝ち越し打を許しただけに６回は投げ切りたかっただろう。

チームはここ１０試合で１勝９敗。ワイルドカード争いでもレッズと０・５ゲーム差と苦しい状況だ。お化けフォークで救えるか。次回登板に期待だ。