Àï¸å¤Ë£´£±Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤¬¡ÄÄ¹Ìç¡¦Àçºê¹Á¤Î°ú¤ÍÈ¤²¤Îµ²±
½ªÀïÄ¾¸å¡¢³¤³°¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î°úÍÈ¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ìç»Ô¤ÎÀçºê¹Á¡£
Îò»ËÅª½ÐÍè»ö¤äÅö»þ¤Î¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤ò¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿Å¸¼¨²ñ¤¬Ä¹Ìç»Ô¤Ç¤¤¤Þ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìç»Ô¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¥¢¤Ê¤¬¤È¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀçºê°úÍÈ80Ç¯µÇ°»ö¶È¡Ö¤Ê¤¬¤È¤Ë»Ä¤ëÀïÁè¤Îµ²±¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Ë¤ÏÄ¹Ìç»ÔÀçºê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Îò»ËÅª½ÐÍè»ö¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤ª¤è¤½110ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àçºê¹Á¤Ø¤Î°ú¤ÍÈ¤²¤Ï¤ª¤è¤½1Ç¯´Ö¤Ç41Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ¹Ìç»ÔÊ¸²½ºâÀìÌç°÷¾åÅÄãÕ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¿¿Í¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¡×
Åö»þ¤ÎÀçºê¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤Ï°úÍÈ¼Ô¤¿¤Á¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½É¤ä¿©»ö¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ê²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µÏ¿¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°úÍÈ¼Ô¤«¤éÀçºêÉØ¿Í²ñ¤ËÆÏ¤¤¤¿´¶¼Õ¤Î¼ê»æ¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¹¤«¤¤Ì£Á¹½Á¤Ë¿¿¤ÃÇò¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È²¿½½Ç¯¤¹¤®¤¿º£¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿¡¢½ÉÇñ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤Ë¤È°úÍÈ¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿ÃåÊª¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ¹Ìç»ÔÊ¸²½ºâÀìÌç°÷ ¾åÅÄãÕ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀïÁè¤Î½ª·ë¤Ï8·î15Æü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬°úÍÈ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Ë¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼Ì¿¿¤ÎÉ½¾ð¤ä¼êµ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
Å¸¼¨²ñ¡Ö¤Ê¤¬¤È¤Ë»Ä¤ëÀïÁè¤Îµ²±¡×¤Ï11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊµÙ´ÛÆü:·îÍËÆü¡Ë