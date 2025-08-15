¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡¡ËôÌÚÅ´Ê¿¤¬£²·³¹çÎ®¸å½éÀèÈ¯¡Ä£²·³¡¦À¾ÉðÀï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½À¾Éð¡Ê£±£µÆü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤é¤Î£±·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÉüµ¢£¸ÀïÌÜ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÏËôÌÚÅ´Ê¿Åê¼ê¡££¹Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Çº£µ¨£±·³½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤·¡¢£´²ó£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡£Íâ£±£°Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡££²·³¹çÎ®¸å½éÅÐÈÄ¤Ç»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ºû¸¶
£²ÈÖ¡¦Í··â¡¡±ºÅÄ
£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¹Ó´¬
£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡²¬ËÜ
£µÈÖ¡¦±¦Íã¡¡Ä¹Ìî
£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡¥Æ¥£¥Þ
£·ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡»°ÄÍ
£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡»³À¥
£¹ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡±§ÅÔµÜ
Åê¼ê¡¡ËôÌÚ