15Æü¤Î¿·³ã¸©Æâ¤Ï²¼±Û¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö¸áÁ°10»þ²á¤®¤ÎÂÛÆâ»Ô¡£Àè¤Û¤É¤«¤é²£²¥¤ê¤Î±«¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ë³¦¤¬¼×¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤â¸«¤é¤ì¤ë¡×
ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢²¼±Û¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¡£
¤³¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇJR±©±ÛÀþ¤Ï¡¢Â¼¾å»ÔÆâ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ÇÀþÏ©¾å¤ËÅÚº½¤¬Î®Æþ¤·¡¢¿·È¯ÅÄ±Ø¤ÈÉÜ²°±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16ÆüÃë¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç²¼±Û¤Ç80¥ß¥ê¡¢Ãæ±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç60¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢²¼±Û¤Ç¤Ï15ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£