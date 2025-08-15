³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡¦¿·³ã¹Ò¶õ´ðÃÏ½êÂ°µ¡¡¡·±ÎýÃæ¤Ë¥×¥í¥Ú¥é¤¬³êÁöÏ©¤ËÀÜ¿¨¤·Â»½ý ¹ñ¸ò¾Ê¡È½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤ËÇ§Äê¤·Ä´ºº³«»Ï
ÀÐÀî¸©¤ÎÇ½ÅÐ¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤Ç13Æü¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¿·³ã¹Ò¶õ´ðÃÏ½êÂ°¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬Áà½Ä·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¥×¥í¥Ú¥é¤¬³êÁöÏ©¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÇ§Äê¤·Ä´ºº¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤äÂè¶å´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å2»þº¢¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÇ½ÅÐ¶õ¹Á¤Ç¿·³ã¹Ò¶õ´ðÃÏ½êÂ°¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬Ï¢Â³Î¥ÃåÎ¦·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥×¥í¥Ú¥é¤¬³êÁöÏ©¤ËÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö³ºµ¡¤Ï¸á¸å4»þÁ°¤Ë¿·³ã¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ËÅþÃå¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅÀ¸¡¤Çº¸Â¦¤Î¥×¥í¥Ú¥é4Ëç¤ÎÀèÃ¼¤ËÂ»½ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿6¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±´Öµ¡¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾Ê±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÇ§Äê¤·¤Æ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤ò¿·³ã¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£