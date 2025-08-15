¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÀï»à¤·¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¡×¼¯»ùÅç»Ô¤Ç½ªÀï¤ÎÆü°ÖÎîº×¡¡8²ó¤Î¶õ½±¤Ç3329¿Íµ¾À·
¤¤ç¤¦8·î15Æü¤Ï¡¢80²óÌÜ¤Î¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÇÀïË×¼Ô¤Î°ÖÎîº×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÃµ¾¡±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ÖÎîº×¤Ë¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤ª¤è¤½120¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¾®³Ø¹»6Ç¯¡¦¼ÆÅÄºù¤µ¤ó¤é¤¬°ÖÎî¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
(»³²¼¾®³Ø¹»6Ç¯ ¼ÆÅÄºù¤µ¤ó)¡ÖÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶»¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ËÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
»²Îó¼Ô¤Ï¸¥²ÖÂæ¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(Éã¿Æ¤¬¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥åー¥®¥Ë¥¢¤ÇÀï»à ¾®ÌîÅÄ´îÈþ»Ò¤µ¤ó(85))¡Ö½é¤á¤Æ¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ê»²Îó¤·¤¿¡Ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤Î80Ç¯¤âÊ¿ÏÂ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤â½ªÀï¤ÎÇ¯¤Î1945Ç¯3·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¡¢8²ó¤Î¶õ½±¤Ç3329¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦