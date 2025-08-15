山沿いを中心に【夕立】のおそれ

お盆休みも残すところあと３日、全国的に晴れて厳しい暑さが続いています。午前中は天気が安定していましたが、午後は大気の状態が不安定になり、全国各地で雷を伴った雨が降りそうです。１５日（土）～１８日（月）の 、を、画像で掲載しています。

夕立発生の仕組み

地面が日光で温められることにより、上昇気流が発生し雷雲が急発達します。上空と地上の気温差が大きいと、さらに大きな積乱雲へと発達してしまいます。

【雷注意報】全国的に発表

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

雨シミュレーション１５日（金）～１８日（月）

特に山間部では天気が変わりやすく、上流で多くの雨が降り下流の河川が急に増水してしまうことが考えられます。山や川で過ごされている皆さんは、最新の雨雲の状況をチェックしておきましょう。

